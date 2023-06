DJ WW Cerita Awal Mula Menjadi Seorang Disc Jokey Terkenal hingga ke Luar Negeri

Laporam Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DJ WW kini menjadi salah sati disc jokey ternama Indonesia yang terkenal sampai ke luar negeri.

Punya nama mentereng sebagai DJ, pemilik nama asli William Wijaya itu mengaku tak menyangka.

Tak pernah terpikiri oleh DJ WW bahwa ia akan menjalani profesi sebagai seorang DJ seperti saat ini.

"Awalnya nggak ada kepikiran bakal menekuni profesi dj. Awalnya dari senang nge-DJ, eh lama-lama enjoy juga dan yg terpenting bisa menghasilkan," ucap DJ dalam wawancara virtual, Senin (19/6/2023).

DJ WW pun menceritakan awal mula dirinya bisa mengenal dunia DJ di tahun 2005 silam.

"Awal ngeDJ tahun 2005 gue dulu sempet gabung ke Mustang88FM, dulu di radio tersebut ada program yang namanya 'Down With The Deejay' gue sempet disana sekitar 3 tahunan," tutur DJ WW.

Tiga tahun berselang, nama William Wijaya sebagai DJ WW sudah mulai semakin dikenal sehingga banyak yang memintanya main dimana-mana.

Termasuk ketika ia berkesempatan main di DWP 2022 dan beberapa event di luat negeri pernah ia cicipi setelah jadi DJ.

"Lalu tahun 2008 gue gabung ke salah satu club top di Jakarta yang namanya Blowfish, nah dari Blowfish itu bisa membawa gue main dimana-mana termasuk main di DWP dan diluar negeri sampe saat ini," bebernya.

"Awalnya yang pasti dari hobby, gue dari dulu memang udah hobby main alat musik seperti drum and gitar.

Pas gue dikenalkan ke dunia DJ sama salah satu temen kampus gue, ternyata gue suka banget," terang DJ WW.