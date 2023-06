Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampai Kita Tua - Nuca: Kumendengarkan Semua Ceritamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Sampai Kita Tua yang Dinyanyikan oleh Nuca.

Lagu Sampai Kita Tua milik Nuca tersebut dirilis pada 15 Juni 2023.

Lagu ini adalah ciptaan dari sang penyanyi itu sendiri yang memiliki nama asli Muhammad Raja Giannuca Putra.

Lagu ini dirilis dengan video klipnya melalui YouTube HITS Records.

F G

F G

F G

pagi menyapa, mata kita bertemu

F G

mulai percakapan dengan lembut

F G

tak biasanya dirimu yang pertama

F G

membuat lelucon tentang aku

Em F

kuharap ini bertahan lama

Am G

karena tak mungkin kutemukan

F

penggantimu

C Dm F

selama saling percaya

C Dm F

ukir cerita bersama

Am G

tak ada yang bisa memisahkan

C Em F

meskipun berbeda jalan

Dm Em F

sampai kita tua

G F

hingga penghujung cerita

F G

F G

kumendengarkan semua ceritamu

F

lika-liku dan baik burukmu,

G

aku mengerti

hmm aku mengerti

Em F

kuharap ini bertahan lama

Am G

karena tak mungkin temukan

F

yang sepertimu

C Dm F

selama saling percaya

C Dm F

ukir cerita bersama

Am G

tak ada yang bisa memisahkan

C Em F

meskipun berbeda jalan

Dm Em F

sampai kita tua

G C

hingga penghujung cerita

C Dm

aku percaya pada akhirnya

F

tak ada yang dapat pisahkan kita

C Dm F

aku percaya, ukir cerita sampai kita tua

C Dm F

selama saling percaya

C Dm F

ukir cerita kita bersama

Am G

tak ada yang bisa memisahkan

C Em F

meskipun berbeda jalan

Dm

sampai kita tua

Em

aku percaya pada akhirnya ouwoh uwoh

F

tak ada yang dapat pisahkan kita

Dm

sampai kita tua

Em F

aku percaya, ukir cerita sampai kita tua

Am -G C -Em F

sampai menutup mata

G

hingga penghujung cerita

C Dm F

huu huu u

(Tribunnews.com)