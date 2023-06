Paul Partohap Lampiaskan Keresahan Lewat Short Movie untuk Mini Album Terbaru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Paul Partohap, baru saja merilis mini album bertajuk 'PS I Love You'.

Paul melampiaskan keresahannya karena merasa tak pernah membuat musik video yang sangat baik untuk setiap lagunya.

Lewat sebuah film pendek berjudul 'Lovers Playbook', Paul melepaskan keresahannya itu untuk membuat sesuatu yang baru.

"Awalnya adalah gue nggak pernah bikin musik video yang proper, gue emang editor istri gue, jadi yaudah gue bikin konten istri gue aja," ujar Paul Partohap di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Selain itu Paul ingin punya karya lain dalam bentuk audio visual, oleh karenanya ia sangat semangat untuk membuat film pendek tersebut.

"Oh fun juga ya ngedit, kebetulan selain merayakan setahun PS I Love You ini dari dulu emang pengen punya karya audio visual gue juga," terangnya.

Mini album keduanya tersebut berisi 4 lagu yang semua berjudul 'P.S I Love You', namun dikemas dengan berbagai versi.

"This EP means a lot to me. Selain merayakan satu tahun anniversary lagu P.S. I Love You, yang sudah membawa karier musik gue ke titik yang enggak pernah gue bayangkan sebelumnya," kata Paul.

Mini album dari Paul Partohap diproduksi bersama dengan Warner Music Indonesia, dan di kesempatan yang sama, Paul Partohap bersama dengan Arseri Creative House.

Director film pendeknya adalah Aco Tenriyagelli dengan pemeran utama Dwi Sasono dan Sigi Wimala.

Sebelumnya Paul mengeluarkan lagu ‘Home Is Who You Are’ di bulan Mei 2023, lagu ini dan EP P.S I LOVE YOU menjadi pembuka dari rangkaian karya-karya Paul sepanjang tahun 2023.