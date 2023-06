Profil Lady Nayoan, Istri Rendy Kjaernett yang Bongkar Dugaan Perselingkuhan sang Suami

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah profil dari Lady Nayoan, istri dari Rendy Kjaernett yang kini tengah jadi perbincangan hangat.

Nama Rendy Kjaernett menjadi sorotan usai sang istri, Lady Nayoan, membongkar dugaan perselingkuhannya dengan adik dari Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah.

Syahnaz Sadiqah dituding berselingkuh dengan Rendy Kjaernett usai Lady Nayoan mengungkap bukti perselingkuhan berupa chat mesra melalui Insta Story @ladynayoan.

Dikutip dari Tribun Trends, ia memiliki nama lengkap Lady Veronica Nayoan.

Tak banyak informasi tentang identitas Lady Nayoan, namun saat ini ia dikenal sebagai seorang influencer.

Akun Instagram Lady Nayoan hingga Rabu (21/6/2023) memiliki 183 ribu pengikut dan terus bertambah setelah ia membongkar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett.

Selain itu, Lady Nayoan juga merupakan bintang iklan, ia membintangi iklan Biskuat hingga cat No Drop.

Tak hanya itu, Lady Nayoan juga pernah membitangi film 11:11 What Did You See?.

Lady juga seorang mantan artis FTV.

Dulu ia kerap wira-wiri di layar kaca bermain dalam serial FTV.

Namun setelah hamil, Lady fokus pada kehamilannya dan sudah jarang syuting lagi.

Dugaan per selingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah ternyata telah diketahui Lady Veronica Nayoan sejak pertengahan tahun 2022 lalu.

Istri dari Rendy Kjaernett ini telah dikaruniai tiga orang anak setelah resmi menikah pada tahun 2014.

Pernikahan keduanya telah berlangsung selama 9 tahun.