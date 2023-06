Chord Gitar Rindu Rumah - Wizz Baker, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Rindu Rumah dari Wizz Baker.

Chord gitar Rindu Rumah pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Rindu Rumah - Wizz Baker

[Intro] C C

C Em

tahun.. berganti tahun

F C

waktu mengajakku tumbuh dewasa

Am G

banyak suasana telah berubah

F C

karena hukum dan tuntutan dunia..

C Em

rindu memaksaku untuk kembali

F C

menengok kenangan masa kecilku

Am G

yang penuh cinta di balut kehangatan

F C

kini aku tlah jauh berada..

[Reff]

C

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rindu yang tersayang

Dm G

ayah dan ibu..

Am

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rinduku di sayang

G C

sanak saudara..

[Int] C C

C Em

rindu memaksaku untuk kembali

F C

menengok kenangan masa kecilku

Am G

yang penuh cinta di balut kehangatan

F C

kini aku tlah jauh berada..

[Reff]

C

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rindu yang tersayang

Dm G

ayah dan ibu..

Am

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rinduku di sayang

G C

sanak saudara..

Dm Em

ooh.. rindupun selalu pada mereka

F C -Em

yang telah menghadap Tuhan..

Am G

hanya lewat mimpi kita bertemu

F G

semoga tenang dirumah yang berbeda..

[Reff]

C

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rindu yang tersayang

Dm G

ayah dan ibu..

Am

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rinduku di sayang

G C

sanak saudara..

C

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rindu yang tersayang

Dm G

ayah dan ibu..

Am

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rinduku di sayang

G C

sanak saudara..

Am

rindu rumah..

F C

aku rindu pulang

F C

rinduku di sayang

G C

sanak saudara..

