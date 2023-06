Lirik dan Terjemahan Lagu Alma Matters - Morrissey: Because to Someone, Somewhere

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Alma Matters yang dipopulerkan oleh penyanyi Morrissey.

Lagu Alma Matters masuk dalam album Maldjusted yang dirilis pada tahun 1997.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Alma Matters - Morrissey:

So, the choice I have made

Jadi: pilihan yang saya buat

May seem strange to you

Mungkin aneh bagimu

But who asked you, anyway ?

Tapi siapa yang memintamu?

It's my life to wreck

Hidupku hancur

My own way

Cara saya sendiri

You see, to someone, somewhere, oh yeah

Anda lihat: untuk seseorang, entah di mana, oh ya

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

In part, and in whole

Sebagian, dan secara keseluruhan

Because to someone, somewhere, oh yeah …

Karena untuk seseorang, entah di mana, oh ya …

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

In part, and in whole

Sebagian, dan secara keseluruhan

So the life I have made

Jadi kehidupan yang telah saya buat

May seem wrong to you

Mungkin tampak salah untuk Anda

But, I've never been surer

Tapi, saya belum pernah lebih yakin

It's my life to ruin

Hidupku hancur

My own way

Cara saya sendiri

You see, to someone, somewhere, oh yeah

Anda lihat: untuk seseorang, entah di mana, oh ya

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

In part, and in whole

Sebagian, dan secara keseluruhan

Because to someone, somewhere, oh yeah …

Karena untuk seseorang, entah di mana, oh ya …

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

In part, and in whole

Sebagian, dan secara keseluruhan

To someone, somewhere, oh yeah …

Untuk seseorang, entah di mana, oh ya …

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

Part, and in whole

Bagian, dan secara keseluruhan

So to someone, somewhere, oh yeah …

Jadi untuk seseorang, entah di mana, oh ya …

Alma matters

Alma penting

In mind, body and soul

Dalam pikiran, tubuh dan jiwa

Part, and in whole

Bagian, dan secara keseluruhan

(Tribunnews.com)