Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Give & Take - John Marc

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Give & Take yang dipopulerkan oleh John Marc.

Lirik Lagu Give & Take - John Marc

[verse 1]

you can take my time

every prideful second

you can take my eyes

attention undivided

you can take my hands

away from all the counterfeits

you can take my word

and all it’s broken promises

[chorus]

oh there’s a give and take in falling in love

you make it easier than i ever thought

i’ll give up everything i’m holding on to

just to hold you, just to hold you

[verse 2]

you can have my strength

when the world feels heavy

you can have my faith

when it gets hard to keep going

you can have my voice

you’re the only song i wanna sing

you can have my heart

when you’re losing yours

[chorus]

oh there’s a give and take in falling in love

you make it easier than i ever thought

i’ll give up everything i’m holding on to

just to hold you, just to hold you

[bridge]

there’s nothing that can keep

that can keep me from loving you

there’s nothing else i want

nothing else that’s even close to you

oh there’s nothing that could keep

that could keep me from loving you

[chorus]

oh there’s a give and take in falling in love

you make it easier than i ever thought

i’ll give up everything i’m holding on to

just to hold you, just to hold you

[outro]

oh there’s a give and take in falling in love

(you can have my everything, everything, everything)

you make it easier than i ever thought

(you can have my everything, everything, everything)

i’ll give up everything i’m holding on to

(you can have my everything, everything, everything)

just to hold you, just to hold you

Lirik terjamahan Bahasa Indonesia Give & Take - John Marc

[verse 1]

Anda dapat mengambil waktu saya

setiap detik yang sombong

Anda dapat mengalihkan

perhatian saya tanpa terbagi

Anda dapat menjauhkan tangan saya

dari semua pemalsuan

Anda dapat mengambil kata-kata saya

dan semua janji itu ingkar

[chorus]

oh ada memberi dan menerima jatuh cinta

Anda membuatnya lebih mudah daripada yang pernah saya pikir

saya akan memberikan semua yang saya pegang

hanya untuk menahan Anda, hanya untuk menahan Anda

[verse 2]

Anda dapat memiliki kekuatan saya

ketika dunia terasa berat

Anda dapat memiliki iman saya

ketika menjadi sulit untuk terus berjalan

Anda dapat memiliki suara saya

Anda adalah satu-satunya lagu yang ingin saya nyanyikan

Anda dapat memiliki hati saya

ketika Anda kalah milikmu

[paduan suara]

oh ada memberi dan menerima jatuh cinta

Anda membuatnya lebih mudah daripada yang pernah saya pikirkan

saya akan menyerahkan semua yang saya pegang

hanya untuk menahan Anda, hanya untuk menahan Anda

[bridge]

tidak ada yang bisa mencegahku

untuk tidak mencintaimu

tidak ada lagi yang kuinginkan

bahkan dekat denganmu

oh tidak ada yang bisa mencegahku

untuk tidak mencintaimu

[chorus]

oh ada memberi dan menerima jatuh cinta

Anda membuatnya lebih mudah daripada yang pernah saya pikir

saya akan memberikan semua yang saya pegang

hanya untuk menahan Anda, hanya untuk menahan Anda

[outro]

oh ada memberi dan menerima jatuh cinta

(Anda dapat memiliki segalanya, segalanya, segalanya)

Anda membuatnya lebih mudah daripada yang pernah saya pikirkan

(Anda dapat memiliki segalanya, segalanya, segalanya)

saya akan memberikan segalanya saya Saya berpegang pada

(Anda dapat memiliki segalanya, segalanya, segalanya)

hanya untuk memeluk Anda, hanya untuk memeluk Anda

(Tribunnews.com)