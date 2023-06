Chord Gitar dan Lirik Lagu Terjemahan Bahasa Indonesia What's Up - 4 Non Blondes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar, lirik, dan terjemahan Bahasa Indonesia lagu What's Up yang nyanyikan band 4 Non Blondes.

Lagu What's Up dirilis pada 1992, lalu.

Chord gitar dan lirik lagu What's Up - 4 Non Blondes:

[Intro]

G Am C G x2



[Verse 1]

G

Twenty-five years and my life is still

Am

Trying to get up that great big hill

C G

Of hope for a destination

G

I realized quickly when I knew I should

Am

That the world was made of this brotherhood

C G

Of man, for whatever that means

[Pre-Chorus]

G

And so I cry sometimes when I'm lying in bed

Am

Just to get it all out, what's in my head

C G

and I - I am feeling a little peculiar

G

And so I wake in the morning and I step outside

Am

and I take a deep breath and I get real high and

C G

I scream at the top of my lungs "What's going on?"



[Chorus]

G Am

And I said "Heyeyeyeyey Heyeyey"

C G

I said "Hey, what's going on?"

G Am

And I said "Heyeyeyeyey Heyeyey"

C G

I said "Hey, what's going on?"



[Interlude]

G Am C G

Ooh, Ooh Ooh

G Am C G

Ooh, Ooh Ooh



[Verse]

G Am

And I try, oh my God do I try

C G

I try all the time, in this institution

G Am

And I pray, oh my god do I pray

C

I pray every single day

G

For a revolution



[Pre-Chorus]

G

And so I cry sometimes when I'm lying in bed

Am

Just to get it all out, what's in my head

C G

and I - I am feeling a little peculiar

G

And so I wake in the morning and I step outside

Am

and I take a deep breath and I get real high and

C G

I scream at the top of my lungs "What's going on?"



[Chorus]

G Am

And I said "Heyeyeyeyey Heyeyey"

C G

I said "Hey, what's going on?"

G Am

And I said "Heyeyeyeyey Heyeyey"

C G

I said "Hey, what's going on?"



[Chorus]

G Am

And I said "Heyeyeyeyey Heyeyey"

C G

I said "Hey, what's going on?"

G Am

And I said "Heyeyeyeyey HeyeYEYEYE"

C G

I said "Hey, what's going on?"



[Interlude]

G Am C G

Ooh, Ooh Ooh



[Outro]

G

Twenty-five years and my life is still

Am C

Trying to get up that great big hill of hope

G

For a destination

Lirik terjemahan Bahasa Indonesia Lagu What's Up - 4 Non Blondes

25 tahun dan hidupku masih

Mencoba untuk mendaki bukit harapan yang besar itu

Untuk suatu tujuan

Aku menyadari dengan cepat ketika aku tahu aku harus

Bahwa dunia terdiri dari persaudaraan manusia ini

Untuk apa pun artinya

Jadi kadang-kadang aku menangis ketika Saya berbaring di tempat tidur

Hanya untuk mengeluarkan semua yang ada di kepala saya

Dan saya, saya merasa sedikit aneh

Jadi saya bangun di pagi hari dan saya melangkah keluar

Dan saya menarik napas dalam-dalam dan saya menjadi sangat tinggi

Dan saya berteriak dari atas paru-paruku

"Apa yang terjadi?"

Dan saya berkata, hei-ey-ey

Hei-ey-ey

saya berkata "Hei, a-apa yang terjadi?"

Dan saya berkata, hei-ey-ey

Hei-ey-ey

saya berkata “Hei,

Ooh, ooh

Ooh

Ooh, uh huh

Ooh, ooh

Ooh

Ooh, uh huh

Dan saya mencoba

Ya Tuhan, apakah saya mencoba

Saya mencoba sepanjang waktu

Di lembaga ini

Dan saya berdoa

Ya Tuhan, apakah saya berdoa

Saya berdoa setiap hari

Untuk revolusi

Jadi kadang-kadang saya menangis ketika saya berbaring di tempat tidur

Hanya untuk mengeluarkan semuanya, apa yang ada di kepala saya

Dan saya, saya merasa sedikit aneh

Jadi saya bangun di pagi hari dan saya melangkah keluar

Dan saya menarik napas dalam-dalam dan aku menjadi sangat tinggi

Dan aku berteriak dari atas paru-paruku

"Apa yang terjadi?"

Dan saya berkata, hei-ey-ey

Hei-ey-ey

saya berkata, "Hei, apa yang terjadi?"

Dan saya berkata, hei-ey-ey

Hei-ey-ey

saya berkata "Hei, a-apa yang terjadi?"

Dan saya berkata, hei-ey-ey

(Bangun di pagi hari dan melangkah keluar)

Hei-ey-ey

(Tarik napas dalam-dalam dan saya benar-benar mabuk)

(Dan saya berteriak)

Saya berkata, “Hei, a-apa yang terjadi? "

Dan saya berkata, hei-ey-ey

(Bangun di pagi hari dan melangkah keluar)

Hei-ey, yeah yeah yeah

(Tarik napas dalam-dalam dan saya benar-benar tinggi)

(Dan saya berteriak)

saya berkata “Hei, a-apa yang terjadi pada?"

Ooh, ooh

Ooh

Ooh, uh huh

25 tahun dan hidupku masih

Mencoba untuk mendaki bukit harapan yang besar itu

Untuk sebuah tujuan, mmm

