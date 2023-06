Lirik Lagu dan Terjemahan Set Fire To The Rain - Adele: I Let it Fall, My Heart

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Set Fire To The Rain yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu ini masuk dalam album Adele 21 yang dirilis tahun 2011.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Set Fire To The Rain - Adele:

I let it fall, my heart

Aku membiarkannya jatuh, hatiku

And as it fell, you rose to claim it

Dan saat jatuh, Anda bangkit untuk mengklaimnya

It was dark and I was over

Hari sudah gelap dan aku sudah berakhir

Until you kissed my lips and you saved me

Sampai kau mencium bibirku dan kau menyelamatkanku

My hands, they were strong, but my knees were far too weak

Tanganku kuat, tapi lututku terlalu lemah

To stand in your arms without falling to your feet

Untuk berdiri di lengan Anda tanpa jatuh ke kaki Anda

But there’s a side to you that I never knew, never knew

Tapi ada sisi Anda yang tidak pernah saya ketahui, tidak pernah tahu

All the things you’d say, they were never true, never true

Semua hal yang akan Anda katakan, mereka tidak pernah benar, tidak pernah benar

And the games you’d play, you would always win, always win

Dan permainan yang akan Anda mainkan, Anda akan selalu menang, selalu menang

But I set fire to the rain

Tapi saya membakar hujan

Watched it pour as I touched your face

Menontonnya menuangkan saat aku menyentuh wajahmu

Well, it burned while I cried

Yah, itu terbakar saat aku menangis

‘Cause I heard it screaming out your name, your name

Karena aku mendengarnya meneriakkan namamu, namamu

When laying with you I could stay there

Saat bertelur bersamamu aku bisa tinggal di sana

Close my eyes, feel you here forever

Tutup mataku, rasakan dirimu di sini selamanya

You and me together, nothing is better

Anda dan saya bersama, tidak ada yang lebih baik

‘Cause there’s a side to you that I never knew, never knew

Karena ada sisi untukmu yang tidak pernah kuketahui, tidak pernah tahu

All the things you’d say, they were never true, never true

Semua hal yang akan Anda katakan, mereka tidak pernah benar, tidak pernah benar

And the games you’s play, you would always win, always win

Dan permainan yang Anda mainkan, Anda akan selalu menang, selalu menang

But I set fire to the rain

Tapi saya membakar hujan

Watched it pour as I touched your face

Menontonnya menuangkan saat aku menyentuh wajahmu

Well, it burned while I cried

Yah, itu terbakar saat aku menangis

‘Cause I heard it screaming out your name, your name

Karena aku mendengarnya meneriakkan namamu, namamu

I set fire to the rain

Aku membakar hujan

And I threw us into the flames

Dan aku melemparkan kita ke dalam api

When we fell, something died

Saat kita terjatuh, ada yang meninggal

‘Cause I knew that that was the last time, the last time

Karena aku tahu itu yang terakhir kalinya, terakhir kali

Sometimes I wake up by the door

Terkadang saya terbangun di dekat pintu

That heart you caught must be waiting for you

Hati yang Anda tangkap pasti menunggumu

Even now when we’re already over

Bahkan sekarang saat kita sudah usai

I can’t help myself from looking for you

Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencariku

I set fire to the rain

Aku membakar hujan

Watched it pour as I touch your face

Menontonnya menuangkan saat aku menyentuh wajahmu

Well, it burned while I cried

Yah, itu terbakar saat aku menangis

‘Cause I heard it screaming out your name, your name

Karena aku mendengarnya meneriakkan namamu, namamu

I set fire to the rain

Aku membakar hujan

And I threw us into the flames

Dan aku melemparkan kita ke dalam api

When we fell, something died

Saat kita terjatuh, ada yang meninggal

‘Cause I knew that that was the last time, the last time, oh

Karena aku tahu itu yang terakhir kalinya, terakhir kali, oh

Oh, no

Oh tidak

Let it burn, oh

Biarkan terbakar, oh

Let it burn

Membiarkannya terbakar

Let it burn

Membiarkannya terbakar

