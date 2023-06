Taeyeon SNSD Bakal Konser di Indonesia, Promotor Janjikan Tempat yang Luas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Leader grup K-Pop Girls Generation atau SNSD, Taeyeon bakal menggelar konser di Indonesia.

Adapun kabar ini diumumkan Dyandra Global selaku promotor di instagramnya.

"Taeyeon Concert - The Odd Of Love in Jakarta. Heads up, S?NEs! Girls' Generation’s Taeyeon akan naik ke atas panggung untuk konser resmi pertamanya di Jakarta," tulisnya, dikutip Tribunnews, Jumat (23/6/2023).

Konser bertajuk 'The Odd of Love in Jakarta' ini digelar di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, 22 Juli 2023.

"Mari kita bersama-sama memberikan cinta kita yang tak terbatas untuknya," tulis promotor.

Kemudian, dipostingan selanjutnya, promotor mengumumkan akan menggelar konser Taeyeon ini di venue yang lebih luas.

Namun, Dyandra Global belum menjelaskan secara detail penambahan hall konser Taeyeon yang dimaksud.

"Ikuti terus Instagram kami untuk detail lebih lanjut," tulis Dyandra Global Edutainment.

Sebagai informasi, Taeyeon kini sedang dalam rangkaian tur konser.

Konser bertajuk The Odd of Love pertama kali digelar di KSPO Dome di Seoul, Korea Selatan pada 3 Juni 2023.

Selain itu, Taeyeon bakal menyambangi Hong Kong pada 10 Juni 2023, Jepang pada 8 dan 9 Juli 2023 dan Taiwan pada 24 Juni 2023.