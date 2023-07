Daftar Pemenang Blue Dragon Series Awards 2023: Song Hye Kyo Raih Daesang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemenang Blue Dragon Series Awards 2023.

Blue Dragon Series Awards merupakan upacara penghargaan Korea khusus untuk menghormati keunggulan dalam drama dan variety show yang diproduksi oleh layanan streaming.

Pada tahun ini, Blue Dragon Series Awards diadakan di Incheon's Paradise City pada Rabu, 19 Juli 2023, kemarin.

Acara penghargaan ini dipandu oleh YoonA SNSD dan Jun Hyun Moo.

Beberapa penghargaan dengan kategori baru tampak diperkenalkan dalam Dragon Series Awards 2023.

Di antaranya, Daesang (Hadiah Utama), OST Popularity Award, and Why Not Award.

Mengutip dari Soompi, Why Not Award diberikan kepada artis atau karya yang menginspirasi perubahan dalam layanan streaming melalui ide atau tantangan unik.

Dari berbagai kategori, aktris Song Hye Kyo tampak memenangkan Daesang karena perannya dalam serial hit 'The Glory'.

Sementara kategori penghargaan 'Best Actress' atau Aktris Terbaik dimenangkan oleh Bae Suzy untuk penampilannya di 'Anna'.

Song Hye Kyo di Blue Dragon Series Awards 2023

Selengkapnya, berikut daftar pemenang Blue Dragon Series Awards 2023:

Kategori Drama/Serial

- Daesang (Grand Prize): Song Hye Kyo (The Glory)

- Best Drama: Big Bet

- Best Actor: Ha Jung Woo (Narco-Saints)