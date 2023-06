Akhirnya Konser Lagi di Jakarta, Lee Seung Gi Lepas Rindu Bareng Penggemar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Lee Seung Gi menggelar konser di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Konser bertajuk The Dreamers Dream-Chapter 2 dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, Lee Seung Gi mengenakan kaos hitam dan celana panjang kasual.

Ia pun langsung menyanyikan lagunya dan kemudian menyapa penggemarnya ketika lagu pertama selesai.

"Halo Indonesia. Apa Kabar," ucapan Lee Seung Gi kepada ribuan penggemarnya di Istora Senayan.

Penggemar atau Airen pun tak henti-hentinya meneriaki aktor drama Vagabond itu.

"Oppa Lee Seung Gi, sarangheyo," ucap para penggemar.

Lebih lanjut, Lee Seung Gi senang akhirnya ke Indonesia lagi, sebab ia mengaku sudah sangat merindukannya.

"So so happy to night. Saya sangat bahagia di Indonesia. Aku kangen kalian, terima kasih," ujar Lee Seung Gi.

Apalagi penggemar Indonesia selalu menyambutnya begitu meriah, ia merasakan cinta dan dukungan yang mendalam.

Penampilan Lee Seung Gi Malam Ini di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). (Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior)

Di pertemuan ini, Lee Seung Gi hampir sering mengucapkan "terima kasih Indonesia", tampak ia tak menyangka penggemar begitu menikmati pertunjukannya.

"Aku bahagia ketemu kalian. Saya merasakan cinta dari kalian. Saya selalu kaget karena cinta dan dukungan dari fans indonesia . Itu jadi energi buat saya," ungkap Lee Seung Gi.