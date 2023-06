TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Gravity yang dipopulerkan oleh penyanyi John Mayer.

Lagu Gravity masuk dalam album Continuum yang dirilis pada tahun 2006.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Gravity - John Mayer:

Gravity is working against me

Gravitasi sedang melawanku

And gravity wants to bring me down

Dan gravitasi ingin menjatuhkanku

Oh I'll never know what makes this man

Oh takkan pernah kutahu apa yang membuat pria ini

With all the love that his heart can stand

Dengan segala cinta yang bisa ditampung hatinya

Dream of ways to throw it all away

Impikan cara membuang itu semua

Oh, gravity is working against me

Oh, gravitasi sedang melawanku

And gravity wants to bring me down

Dan gravitasi ingin menjatuhkanku

Oh twice as much ain't twice as good

Oh dua kali banyaknya belumlah tentu dua kali lebih baik

And can't sustain like one have could

Dan tak bisa pertahankan seperti orang lain

It's wanting more

Menginginkan lebih

That's gonna send me to my knees

Itu kan membuatku berlutut

Oh gravity, stay the hell away from me

Oh gravitasi, menjauhlah dariku

Oh gravity has taken better men than me

Oh gravitasi tlah membawa pria-pria yang lebih baik dariku

(How can that be?)

(Bagaimana bisa?)

Just keep me where the light is

Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

Just keep me where the light is

Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

Just keep me where the light is

Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

C'mon keep me where the light is

Ayo, Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

C'mon keep me where the light is

Ayo, Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

C'mon keep me where keep me where the light is (oh, oh)

Ayo, Biarkan aku tetap berada di tempat yang ada cahayanya

