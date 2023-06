Ulang Tahun di Tanah Suci, Lola Amaria Ingin Beri Kado Pada Dirinya, Tawaf 46 Kali dan Masuk Raudhah

Laporan Wartawan Surya, Galih Lintartika

TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH - Sutradara film Lola Amaria menjadi salah satu jemaah haji Indonesia tahun ini. Ia ingin kado spesial saat ulang tahunnya yang ke 46 saat di tanah suci.

Lola Amaria mendapat panggilan menjalankan rukun Islam ke lima, berhaji ke tanah suci.

Baca juga: Lola Amaria Ingin Film Pesantren Ditonton Banyak Orang Terutama Para Santri dan Santriwati

Lola, Amaria mengaku sudah memantapkan niat ingin menunaikan ibadah haji karena pesan orang tuanya.

Perempuab kelahiran 30 Juli 1977 itu mengaku pasrah saat menjalani rangkaian ibadah haji.

"Kalau mau mengejar dunia nggak akan kelar-kelar. Kebetulan ini pas lagi tidak konslet. Saya sudah niat dan pasrahkan untuk menjalaninya," kata Lola Amaria ditemui di Makkah, Minggu (25/6/2023).

Sutradara film Betina yang pernah meraih penghargaan Netpac Award dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2006 itu, terdaftar dalam haji khusus.

Baca juga: Lola Amaria Tekankan Pentingnya Memasukkan Hak Korban Kekerasan Seksual di Kontrak Kerja

Perempuan yang dikenal pertama kali dari dunia aktris mengaku mendapat kemudahan dalam beribadah.

Dia bercerita dan berbagi pengalaman saat menjalani ibadah umrah wajib.

Lola Amaria ditemui di Makkah, Minggu (25/6/2023). Lola termasuk jemaah haji khusus pada musm haji 2023 ini. (Surya/Galih Lintartika)

Saat itu ia berniat hendak ke Multazam, yakni dinding Ka'bah yang terdapat di antara Hajar Azwad dan pintu Ka'bah.

Singkat cerita, sampailah Lola Amaria di depan Hajar Aswad.

Kendati ramai jemaah berjubel Lola, tak patah arang. Dia yakin akan niat dan kepasrahanya.

Baca juga: Lola Amaria Rilis Film Pendek Ingatkan Bahaya Penularan HIV

"Dan saat di depan Hajar Aswad, di bawah perlindungan ada jamaah asal Turki yang memberi perlindungan dan memberi jalan. Saya bilang help me, dia jawab hold my hand. Alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad yang wangi. Saya memasukkan kepala ke Hajar Aswad dan berdoa," ungkap Lola.

Lola merasa Makkah itu representasi dari kehidupan atau dunia. Dia gambarkan dari dari berjubel orang yang sikut-sikutan dan berdesak-desakan saat berada di depan Ka'bah.

Lola Amaria ditemui di Makkah, Minggu (25/6/2023). Lola termasuk jemaah haji khusus pada musm haji 2023 ini. (Surya/Galih Lintartika)

Selain mencium Hajar Aswad, niat lain yang akan dia laksanakan selama di Saudi yakni tawaf sunah sebanyak 46 kali.

Itu dia ikhtiarkan untuk hadiah ulang tahunnya pada 30 Juli nanti.

"Tahun ini usia saya 46. Saya ingin menghadiahi diri sendiri dengan tawaf sunah sebanyak 46 kali," ungkapnya.

Wanita yang pernah dinobatkan sebagai Sutradara Terbaik Festival Film Indonesia 2010 ini juga ingin masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. Dia ingin bisa berhaji, dan ulang tahun di sini.