Jadwal Tayang Perdana Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Jakarta 28 Juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny - Film Indiana Jones and the Dial of Destiny tayang perdana di bioskop pada 28 Juni 2023, simak jadwal tayangnya di bioskop XXI Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang perdana film Indiana Jones and the Dial of Destiny di bioskop XXI Jakarta.

Indiana Jones and the Dial of Destiny tayang perdana di bioskop mulai besok, 28 Juni 2023.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny adalah film bergenre laga petualangan.

Dikutip dari imdb.com, film Indiana Jones and the Dial of Destiny digarap oleh sutradara James Mangold.

Indiana Jones and the Dial of Destiny diproduseri oleh Simon Emanuel, Kathleen Kennedy, dan Frank Marshall.

Film ini menceritakan tentang kisah seorang arkeolog yang kembali beraksi untuk mencari artefak legendaris yang dapat mengubah sejarah.

Jadwal Tayang Perdana Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop Jakarta

AEON MALL TANJUNG BARAT XXI

12:00

15:05

18:10

21:15

ARION XXI

12:00