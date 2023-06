Lirik dan Terjemahan Lagu Illicit Affairs - Taylor Swift: And That's The Thing About Illicit Affairs

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Illicit Affairs yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Illicit Affairs merupakan salah satu lagu dalam album Taylor Swift yang bertajuk folklore.

Official video lirik Illicit Affairs dirilis pada 24 Juli 2020 di kanal YouTube Taylor Swift.

Lirik dan Terjemahan Lagu Illicit Affairs - Taylor Swift:

Make sure nobody sees you leave

Pastikan tak seorangpun melihatmu pergi

Hood over your head

Tudung di kepalamu

Keep your eyes down

Terus tundukkan pendangan

Tell your friends you're out for a run

Katakan kepada temanmu kau keluar untuk berlari

You’ll be flushed when you return

Kau akan terbilas ketika kau kembali

Take the road less traveled by

Ambillah jalan yag jarang dilewati

Tell yourself you can always stop

Katakana pada dirimu kau selalu dapat berhenti

What started in beautiful rooms

Apa yang dimulai di ruangan indah

Ends with meetings in parking lots

Berakhir dengan pertemuan di area parkir

And that's the thing about illicit affairs

Dan itulah hal tentang hubungan terlarang