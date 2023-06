TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Stand By Me yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

Lagu Stand By Me masuk dalam album Be Here Now yang dirilis pada tahun 1997.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Stand By Me - Oasis:

Made a meal and threw it up on Sunday

Bersantap dan memuntahkannya di hari Minggu

I've Gotta lot of things to learn

Banyak hal yang harus kupelajari

Said I would and I'll be leaving one day

Kubilang aku mau dan akan pergi suatu hari

Before my heart starts to burn

Sebelum hatimu mulai terbakar

So what's the matter with you?

Jadi, ada apa denganmu?

Sing me something new...

Nyanyikan aku lagu baru...

Don't you know

Tidakkah kau tahu

The cold and wind and rain don't know

Dingin dan angin dan hujan tak tahu

They only seem to come and go away

Semua itu tampaknya hanya datang dan pergi

Times are hard when things have got no meaning

Waktu terasa berat saat semuanya tiada arti

I've found a key upon the floor

Aku tlah temukan kunci di atas lantai

Maybe you and I will not believe in the things we find

Mungkin kau dan aku takkan percaya hal-hal yang kita temukan

Behind the door

Di balik pintu

Stand by me...

Teruslah bersamaku...

Nobody knows the way it's gonna be

Tak ada yang tahu kan seperti apa

Stand by me...

Teruslah bersamaku...

Nobody knows the way it's gonna be

Tak ada yang tahu kan seperti apa

Stand by me...

Teruslah bersamaku...

Nobody knows the way it's gonna be

Tak ada yang tahu kan seperti apa

If you're leaving will you take me with you

Jika kau pergi, akankah kau mengajakku bersamamu

I'm tired of talking on my phone

Aku lelah bicara di telepon

There is one thing I can never give you

Ada satu hal yang tak pernah bisa kuberikan padamu

My heart will never be your home

Hatiku takkan pernah jadi rumahmu

