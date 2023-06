Lirik Lagu Makeba - Jain: Ooh-ee, Makeba, Ma Che Bella

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu untuk Makeba yang dinyanyikan oleh Jain.

Makeba adalah lagu dari penyanyi-penulis lagu Prancis Jain yang dirilis pada 6 November 2015 dari album studio debutnya Zanaka (2015).

Lirik Lagu Makeba - Jain:

[Intro]

Ooh-ee

Ooh-ee

[Chorus]

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

[Verse 1]

I wanna hear your breath just next to my soul

I wanna feel oppressed without any rest

I wanna see you sing, I wanna see you fight

'Cause you are the real beauty of human right

[Chorus]

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

[Verse 2]

Nobody can beat the Mama Africa

You follow the beat that she's gonna give ya

Only her smile can all make it go

The sufferation of a thousand more

[Chorus]

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

Ooh-ee, Makeba

Makeba, ma che bella

Can I get a "ooh-ee"? Makeba

Makes my body dance for you

[Bridge]

(Ooh-ee)

(Makeba, ma che bella)

(Ooh-ee)

(Makeba, ma che bella)

(Ooh-ee)

(Makeba, ma che bella)

Ooh-ee

Makeba, ma che bella

Ooh-ee

Makeba, ma che bella

Ooh-ee

Makeba, ma che bella

[Outro]

Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)

Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)

Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)

Abekam, ee-hoo, for you (Makeba, ma che bella)

Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)

Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)

Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)

Abekam, ee-hoo, for you (Makeba, ma che bella)

Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ehoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)

Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)

Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)

Abekam? "Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)

Alleb…

