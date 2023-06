Chord Gitar dan Lirik lagu Terima Kasih - Jamrud: Lelah Menghitung Hari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terima Kasih yang dipopulerkan oleh grup band Jamrud.

Lagu Terima Kasih dirilis pada tahun 1999.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Terima Kasih - Jamrud:

Intro :

C G Am Em F C Dm G

C G Am

Lelah menghitung hari

Em F C Dm G

Entah b'rapa lama kita berbagi rasa

C G Am

Dan bukan hanya dalam mimpi

Em F C Dm G

Kau tetap tersenyum dengan sejuta kasih

F Em Dm F Em Dm

Hati…. ingin mengucap pasti …

C Dm

Terima kasihku untuk semua waktumu

C Dm

Yang kau berikan sepenuhnya untukku

C Bm Bb Am Fm

Ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu

G C Dm

T'rima kasihku untuk kasih sayangmu

C Dm

Yang kau tanamkan seutuhnya padaku

C Bm Bb Am Fm

Dan pasti kujaga semua ketulusanmu

G# C

T'rima kasih…

Intro : Dm G

C G Am

Hari yang kita bagi

Em F C Dm G

Kadang ada kesal benci dan caci maki

C G Am

Tapi kau tak pernah tergoda

Em F C Dm G

Jadikan alasan dendam di hati

Intro : F C F

C Bb F G (2x)

F

Kasih dengarkan aku nyanyikan

C

janji suara hati ini

F C Gm

Genggam semua kataku simpan di hati

F

Kasih kaulah bungaku

C

di alam mimpi di alam sadarku

F G

Masuk ke sel darahku dan setiap inci tubuh ini

Reff :

D Em

Terima kasihku untuk semua waktumu

D Em

Yang kau berikan sepenuhnya untukku

D C#m C Bm Gm

Ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu

A D Em

T'rima kasihku untuk kasih sayangmu

D Em

Yang kau tanamkan seutuhnya padaku

D C#m C Bm Gm

Dan pasti kujaga semua ketulusanmu

Bb D

T'rima kasih…

Repeat : Reff (fade out)

