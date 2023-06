Chord Gitar dan Lirik Lagu Piknik 72 - Naif: Naik Vespa Keliling Kota

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Piknik 72 yang dipopulerkan oleh grup band Naif.

Lagu Piknik 72 masuk dalam album pertama Naif yang dirilis pada tahun 1998.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Piknik 72 - Naif:

[Intro] E B7 E B7

E B7 E

Pergi dihari minggu

E A B

Bersama pacar baru

E G#

Naik vespa keliling kota

A Am

Sampai binaria

E B7 E B7

Hatiku jadi gembira

E B7 E

Sesampainya disana

E A B

Duduk dua duaan

E G#

Makan roti buaya

A Am

Dengar lagu kita

E B7 E B7

Kita menari bersama

E G# C#m A

Di batang pohon kan ku ukir nama kita

E B7 E B7

Tanda sayang selalu

[Int] E B7 E B7 G# C#m F#m B

E B7 E

Sore hari telah menjelang

E A B

Saatnya untuk pulang

E G#

Vespa mogok di jalan

A Am

Turun pula hujan

E B7 E B7

Berteduh kita di taman

E B7 E

Lihat dik itu melati

E A B

Indah nian berseri

E G#

Kan ku petik untukmu

A Am

Simpan dalam hati

E B7 E

Nanti kuambil kembali

B7 E

Nanti kuambil kembali

B7 E

Nanti kuambil kembali

Am E

Nanti kuambil kembali

C E

Nanti kuambil kembali

[Coda] Em7

(Tribunnews.com)