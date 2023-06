Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Semarang Kamis, 29 Juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) - Jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Semarang hari ini, Kamis (29/6/2023) lengkap dengan sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Semarang hari ini, Kamis (29/6/2023).

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny dijadwalkan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia pada 28 Juni 2023.

Ini mengisahkan tentang seorang arkeolog yang berusaha mengambil artefak legendaris hingga dapat mengubah jalannya sejarah.

Film bergenre aksi petualangan ini disutradarai oleh James Mangold dan diproduksi 20th Century Studios.

Indiana Jones and the Dial of Destiny dibintangi oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones, Thomas Kretschmann.

Berikut jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Semarang hari ini, Kamis (29/6/2023), dikutip dari Cinema XXI.

CENTRAL CITY XXI

12:00 // 15:05 // 18:10 // 21:15

CITRA XXI

12:00 // 15:05 // 18:10 // 21:15

DP MALL XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30

PARAGON XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30