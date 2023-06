Lirik Lagu dan Terjemahan Sick Feeling - Boy Pablo: I Had To Catch The Bus

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sick Feeling yang dipopulerkan oleh Boy Pablo.

Lagu Sick Feeling ini dirilis pada tahun 2018.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Sick Feeling - Boy Pablo:

I had to catch the bus

Aku harus naik bus

Alarm was shaking, oh

Alarm bergetar, oh

Almost landed on the floor

Hampir mendarat di lantai

So ready for you then

Sangat siap untukmu jadinya

To leave where some may stay

Untuk pergi dimana beberapa mungkin akan tinggal

What was I waiting for?

Apa yang aku tunggu?

What a sick, sick feeling

Sakit, sakit sekali

To let you go, my dear

Untuk melepaskanmu, kasihku

'Cause I was not prepared to

Karena aku tidak siap untuk

Let you go, let you go

Melepaskanmu, melepaskanmu

I used to turn you on

Aku dulu biasa menyalakanmu

I used to be by your side

Aku dulu di sisimu

And now the rest is leaving me behind

Dan sekarang yang lain meninggalkanku

I miss the way you sound

Aku rindu suaramu

I miss to be around you

Aku rindu ada di sekitarmu

Just let me have another chance

Biarkan aku memiliki kesempatan lain

What a sick, sick feeling

Sakit, sakit sekali

To let you go, my dear

Untuk melepaskanmu, kasihku

'Cause I was not prepared to

Karena aku tidak siap untuk

Let you go, let you go

Melepaskanmu, melepaskanmu

What a sick, sick feeling

Sakit, sakit sekali

To let you go, my dear

Untuk melepaskanmu, kasihku

'Cause I was not prepared to

Karena aku tidak siap untuk

Let you go

Melepaskanmu

