Lirik Lagu dan Terjemahan Freaks and Geeks – Oliver Tree: Whether You Like It Or Not

I'm a weirdo, I'm a freak, no matter who I try to be

I changed my life, I changed my ways, I always wanted better days

I tried my best, I've been the worst, for all I lost and what it's worth

I always gave and then gave up, I found myself shit out of luck

I've done some sinning, but I'm a savior

They gonna love ya, until they hate ya

I'm done with sinning but I'm still not right

They're gonna eat you up inside

Don't stop

Whether you like it or not

Whether you like it or not

I'm a slacker, I'm a geek, no matter who I try to be

I changed my look, I changed my mind, but I was flawed by my design

And I tried my best, I've been the worst, for all I lost and what it's worth

I always gave and then gave up, I found myself shit out of luck

I've done some sinning, but I'm a savior

They gonna love ya, until they hate ya

I'm done with sinning but I'm still not right

They're gonna eat you up inside

Don't stop

Whether you like it or not

I'm a screw up, but I do it

For all the freaks and the geeks and for the ones who don't speak

I'm a dumbass but people love that

And they hate me as much as they show me the love

I'm a screw up, but I do it

For all the freaks and the geeks and for the ones who don't speak

I'm a dumbass but people love that

And they hate me as much as they show me the love

Terjemahan Bahasa Indonesia

Saya orang aneh, saya aneh, tidak peduli siapa saya mencoba menjadi

Saya mengubah hidup saya, saya mengubah cara saya, saya selalu menginginkan hari yang lebih baik

Saya mencoba yang terbaik, saya telah menjadi yang terburuk, untuk semua yang saya hilangkan dan apa nilainya

Saya selalu menyerah dan kemudian menyerah, saya mendapati diri saya kurang beruntung

Saya telah melakukan beberapa dosa, tetapi saya adalah penyelamat

Mereka akan mencintaimu, sampai mereka membencimu

Aku sudah selesai berbuat dosa tapi aku masih belum benar

Mereka akan memakanmu di dalam

Jangan berhenti

Apakah Anda suka atau tidak

Apakah Anda suka atau tidak

Saya pemalas, saya geek, tidak peduli siapa yang saya coba

Saya mengubah penampilan saya, saya berubah pikiran, tetapi saya cacat dengan desain saya

Dan saya mencoba yang terbaik, saya telah menjadi yang terburuk, untuk semua yang saya hilangkan dan apa nilainya

Saya selalu menyerah dan kemudian menyerah, saya mendapati diri saya kurang beruntung

Saya telah melakukan beberapa dosa, tetapi saya adalah penyelamat

Mereka akan mencintaimu, sampai mereka membencimu

Aku sudah selesai berbuat dosa tapi aku masih belum benar

Mereka akan memakanmu di dalam

Jangan berhenti

Apakah Anda suka atau tidak

Saya kacau, tapi saya melakukannya

Untuk semua orang aneh dan geek dan untuk mereka yang tidak berbicara

Aku bodoh tapi orang suka itu

Dan mereka membenciku sama seperti mereka menunjukkan cinta kepadaku

Saya kacau, tapi saya melakukannya

Untuk semua orang aneh dan geek dan untuk mereka yang tidak berbicara

Aku bodoh tapi orang suka itu

Dan mereka membenciku sama seperti mereka menunjukkan cinta kepadaku

