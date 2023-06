Berkarier di Musik, Afgan Targetkan Punya Label Sendiri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza alias Afgan sudah 15 tahun hadir di belantika musik Tanah Air.

Merayakan 15 tahun kariernya sebagai penyanyu, Afgan dijadwalkan menggelar konser tunggal di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 1 Juli 2023.

Selain menggelar konser tunggal, Afgan memiliki mimpi lainnya yang ia harap dapat tercapai di industri musik.

Afgan berharap bisa mendirikan perusahaan dan label rekamannya sendiri.

"Aku one day nanti pengin banget punya perusahaan sendiri, perusahaan musik sendiri, sekarang aku mikirin produk, banyak ngerambah hal-hal baru yang kayak mulai dari nol lagi," kata Afgan ditemui di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Afgan, industri musik saat ini sangat berbeda ketimbang 15 tahun saat ia mulai merintis karier.

Agar terus berinovasi, baginya sudah seharusnya mencoba mencoba hal baru di industri musik Tanah Air.

"Kayaknya sekarang aku kayak lebih relaks ya selama 15 tahun ini enggak terlalu ngoyo ngejalanin hidup gitu, lebih go with the flow sama berani coba hal baru," ungkapnya.

Afgan berharap impiannya itu dapat segera terwujud.