Chord Gitar Lagu Demi Kowe - Pendhoza, Dilengkapi Liriknya: Dik Aku Bali, Arep Nepati Janji

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Demi Kowe yang dipopulerkan oleh grup musik Pendhoza.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci gitar Am.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Demi Kowe - Pendhoza

[Intro] Am ..F..G..C..E

Am...F..G..C..

C Em

Dik aku bali....arep nepati janji

F G C

Tak jaluk kowe ra ngapusi

C Em

Lungaku wingi...amung golek rejeki

F G C

Tak buktekke kowe ojo mbedo ati

F

wes seprene suwene

C

Aku lunga ninggal kowe

F G C

adoh paran...yo mung dinggo kowe

(Chorus)

Am F

Aku lila adoh omah....adoh wong tuwo

G C E

Demi kowe ben supaya tetep Mulya. . .

Am

Tresnaku ra bakal ilang

F

Senajan adoh paranku

G C

Setiaku karo kowe tekan matiku. . .

Am

Aku lungo ra ngilang nanging mergo kahanan

F

Aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan

C

Mikir masa depan karo golek modal

G

Dinggo sesuk rabi duduk dipelaminan

Am

Mugo gusti ngijabahi aku kowe dadi siji

F

Bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan

C

Aku neng sandingmu ngancani uripmu

G

Merga yo mung kowe Sing gawe seneng atiku

F

Wis sprene suwene

C

Aku lunga ninggal kowe

F G C

Adoh paran yo mung dinggo kowe

Am F

Aku lila adoh omah....adoh wong tuwo

G C E

Demi kowe ben supaya tetep Mulya. . .

Am

Tresnaku ra bakal ilang

F

Senajan adoh paranku

G C

Setiaku karo kowe tekan matiku. . .

[Chorus]

Am

Merga tresna aku bisa adoh paran njaga rasa

F

Godaan teka nanging aku ora ngiwa

C

Saiki wis urip bareng susah seneng dilakoni

G

Ono kowe aku wani ngadepi urip iki

Am

Matur suwun wis gelem nompo aku

F

Sampun percaya karo janji-janjiku

C

Bakal tak jaga tekan ing patiku

G

Kanggoku awakmu kuwi harga diriku

F C

Wis seprene suwene aku lungo ninggal kowe

F G C

Adoh paran yo mung dinggo kowe

[Reff]

Am F

Aku lila adoh omah....adoh wong tuwo

G C E

Demi kowe ben supaya tetep Mulya. . .

Am

Tresnaku ra bakal ilang

F

Senajan adoh paranku

G C

Setiaku karo kowe tekan matiku. . .

Am F

Aku lila adoh omah....adoh wong tuwo

G C E

Demi kowe ben supaya tetep Mulya. . .

Am

Tresnaku ra bakal ilang

F

Senajan adoh paranku

G C E Am

Setiaku karo kowe tekan matiku. . .

(Tribunnews.com)