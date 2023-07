Lirik dan Chord Lagu Pariban Dari Jakarta- Suryanto Siregar: Hitam Manis Kulitmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord lagu Pariban Dari Jakarta karya Suryanto Siregar.

Lagu Pariban Dati Jakarta ini diciptakan oleh Suryanto Siregar yang kemudian diproduksi Erni Simanjuntak di bawah naungan Sinar Musik Abadi.

Lagu yang bergenre dangdut ini telah ditonton sebanyak 34 juta kali di channel YouTube Sinar Musik Abadi.

Diketahui, lagu Pariban dari Jakarta bercerita tentang seorang pria Batak bertemu dengan Paribannya di Danau Toba.

Pria tersebut menebar cinta yang kemudian berharap cintanya terbalas.

Lirik dan Chord Lagu Pariban dari Jakarta-Suryanto Siregar

[Intro]

G C G D G

G C G D G D

[*]

G

Hitam manis kulitmu

G

Kuterpesona

G

Manis manja senyummu

D

Kutergila-gila

C

Salahkah aku nona

G

Bila kujatuh cinta, ha.. ha.. ha..

D

Pandang pertama saat berjumpa

G D

Di Danau Toba

[**]

G

Walau ragu melanda

G

Kuberanikan saja

G

Kucoba tanya nama

D

Tinggalmu di mana

C

Kau balas dengan tawa

G

Senyum dan canda ha.. ha.. ha..

G

Namamu nona

D G

Pariban dari kota Jakarta

[Reff]

Em Bm

Tak kusangka dan tak kuduga

C G

Bertemu denganmu di sini

C G

Kuharap kau masih sendiri

D G

'Tuk kujadikan belahan hati

Em Bm

Jangan pergi tetaplah di sini

C G

Dengar kudendangkan lagu ini

C G

Kuharap suatu saat nanti

D G

Cinta kita 'kan bersemi

(Tribunnews.com/Pondra Puger)