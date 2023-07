Lirik dan Terjemahan Lagu Vampire - Olivia Rodrigo: I’ve Made Some Real Big Mistakes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Vampire yang dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo telah merilis lagu 'Vampire' pada 30 Juni 2023 di kanal YouTube-nya.

Sejak perilisan, lagu 'Vampire' menduduki trending 19 di YouTube hingga saat ini, Sabtu (1/7/2023).

Berikut Lirik Lagu Vampire yang Dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo:

Hate to give the satisfaction asking how you’re doing now

How’s the castle built off people you pretend to care about

Just what you wanted

Look at you, cool guy, you got it



I see the parties and the diamonds sometimes when i close my eyes

Six months of torture

That you sold as some forbidden paradise

I loved you truly

Gotta laugh at the stupidity



Cuz i’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think i was smart

But you made

Me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire



Every girl i ever talked to told me you were bad, bad news

You called them crazy god i hate the way i called them crazy too

You’re so convincing

How do you lie without flinching

(How do you lie, how do you lie, how do you lie)



Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill

Can’t figure out just how you do it and god knows i never will

Went for me and not her

Cuz girls your age know better



I've made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think i was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire



You said it was true love

But wouldn’t that be hard

You can’t love anyone

Cuz that would mean you had a heart

I tried you help you out

Now i know that i can’t

Cuz how you think’s the kind of thing

I'll never understand



I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think i was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire

Terjemahan Lagu Vampire yang Dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo:

Benci untuk memberikan kepuasan bertanya bagaimana kabarmu sekarang

Bagaimana kastil dibangun dari orang-orang yang kamu pura-pura peduli

Hanya apa yang kamu inginkan

Lihat dirimu, pria keren, kamu mengerti



Aku melihat pesta dan berlian kadang-kadang ketika ku menutup mata

Enam bulan tersiksa

Yang kamu jual sebagai surga terlarang

Aku benar-benar mencintaimu

Harus menertawakan kebodohan



Karena aku telah membuat beberapa kesalahan besar yang nyata

Tetapi kamu membuat yang terburuk terlihat baik-baik saja

Aku seharusnya tahu itu aneh

Kamu hanya keluar di malam hari

Aku dulu berpikir aku pintar

Tapi kamu buat

Aku terlihat begitu naif

Cara kamu kepadaku untuk suku cadang

Saat kamu menenggelamkan gigimu ke dalam diriku, oh

Pengisap darah, pengacau terkenal

Darahku kering seperti vampir sialan



Setiap gadis yang pernah aku ajak bicara memberi tahuku bahwa kamu buruk, berita buruk

Kamu menyebut mereka dewa gila, aku benci caraku menyebut mereka gila juga

Kamu sangat meyakinkan

Bagaimana kamu berbohong tanpa berkedip

(Bagaimana kamu berbohong, bagaimana kamu berbohong, bagaimana kamu berbohong)



Oh, sensasi kecil yang memesona, melumpuhkan, dan mengacau

Tidak tahu bagaimana kamu melakukannya dan Tuhan tahu aku tidak akan pernah

Pergi untukku dan bukan Dia

Karena gadis seusiamu tahu lebih baik



Aku telah membuat beberapa kesalahan besar yang nyata

Tetapi kamu membuat yang terburuk terlihat baik-baik saja

Aku seharusnya tahu itu aneh

Kamu hanya keluar di malam hari

Aku dulu berpikir aku pintar

Tapi kamu buat

Aku terlihat begitu naif

Cara kamu kepadaku untuk suku cadang

Saat kamu menenggelamkan gigimu ke dalam diriku, oh

Pengisap darah, pengacau terkenal

Darahku kering seperti vampir sialan



Kamu bilang itu cinta sejati

Tapi bukankah itu sulit

Kamu tidak bisa mencintai siapa pun

Karena itu berarti kamu punya hati

Aku mencoba membantumu keluar

Sekarang aku tahu bahwa aku tidak bisa

Karena menurutku hal semacam itu

Aku tidak akan pernah mengerti



Aku telah membuat beberapa kesalahan besar yang nyata

Tetapi kamu membuat yang terburuk terlihat baik-baik saja

Aku seharusnya tahu itu aneh

Kamu hanya keluar di malam hari

Aku dulu berpikir aku pintar

Tapi kamu buat

Aku terlihat begitu naif

Cara kamu kepadaku untuk suku cadang

Saat kamu menenggelamkan gigimu ke dalam diriku, oh

Pengisap darah, pengacau terkenal

Darahku kering seperti vampir sialan

