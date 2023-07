Lirik dan Terjemahan Lagu Hear Me Out - EXO: Gwaenchana Mwo Eottae

Tangkapan Layar Musik Video Hear Me Out - EXO. Berikut lirik dan terjemahan lagu Hear Me Out yang dinyanyikan oleh EXO.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Hear Me Out yang dinyanyikan oleh EXO.

EXO telah merilis lagu 'Hear Me Out' pada 30 Juni 2023 di kanal YouTube-nya.

Hingga saat ini (3/7/2023), lagu 'Hear Me Out' menduduki trending 3 di YouTube.

Berikut Lirik Lagu Hear Me Out yang Dinyanyikan oleh EXO:

1 2 3

Look babe deo maeume deureo

Neoui maeume deullyeo nalgaereul pyeo Let's fly together

Naneun ireul naeji Baby, I can't help it

Nal mireonaeryeoneun sidoneun Just save it

'Cause I've been thinking bout some time with you

Nan ajikdo i modeun ge sijagil ppun

Baraneun geoseun jeonhyeo eopseo My baby

Gachi bamsae gateun goseul boneun ge nae Favorite

Girl just

Eoryeopge saenggakaji ma

Siganman akkawo Love

Hear me out, hear me out, hear me out

Gwaenchana mwo eottae

Hear me out, hear me out, hear me out

Mangseoril pillyo eomneunde

Oh babe, hold me closely

Sinjunghan geumankeum seotureun ne bangsik

Nan milgo danggineun geon an hae

Jeoldaero naegeneun an boyeojun

Moseubeul hago tteonal junbie bunjuhae

Tto ireon daeureul badeumyeo baeuneun

Neoege dodalhaneun beop deouk bunmyeonghae

And I can't see you here frustrated

Swipge malhaeseo I need you baby

Aljana jaemieomneun mareul guji kkeonael bae

Nan haengdongeuro And you'll be mine for the night, yeah

Han georeum meoreojineun neo

Aesseo piharyeo hajineun ma My love

Ttak han gajiman hwaksilhi hae jullae

Yaegihaejwo

Naege da malhaejwo

Jom deo

Honja sumgil saenggak malgo

Hear me out, hear me out, hear me out (C'mon, C'mon)

Gwaenchana mwo eottae

Hear me out, hear me out, hear me out (C'mon)

Mangseoril pillyo eomneunde

Oh babe, hold me closely (Hold me close, C'mon)

Sinjunghan geumankeum seotureun ne bangsik (sinjunghan neo)

Nan milgo danggineun geon an hae