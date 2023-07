Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Japanese Denim - Daniel Caesar: But I Ponder You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Japanese Denim yang dipopulerkan oleh Daniel Caesar.

Lagu ini memiliki lirik yang indah dan mudah dihafalkan.

Japanese Denim juga dicover oleh beberapa penyanyi terkenal lainnya.

Lirik Laguan Terjemahan Bahasa Indonesia Japanese Denim - Daniel Caesar:

I don't stand in line, I don't pay for clubs, fuck that

Aku tidak mengantre, aku tak membayar masuk untuk klub, persetan dengan itu

But I wait for you

Namun aku menunggumu

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Always - Daniel Caesar: Its All Fine, Youll Always be Mine

I don't like to drink, I don't like to think, fuck that

Aku tak suka minum, aku tak suka berfikir, persetan dengan itu

But I ponder you

Tapi aku memikirkanmu

I'm bending it over

Aku mengubahnya

You're my four leaf clover

Kau adalah keberuntunganku

I'm so in love, so in love

Aku sangat jatuh cinta, sangat jatuh cint

There's no one above up above

Tak ada yang lebih tinggi lagi

Forever's a long time, yes

Selamanya adalah waktu yang lama, ya

My blue jeans

Jeans biruku

Will last me all my life

Akan tetap bersamaku seumur hidup

So should we

Begitu juga kita

I'm spending all this time

Aku menghabiskan seluruh waktu ini

Met you at the shop, sun was getting hot, I'm lonely

Bertemu denganmu di toko, matahari bersinar terik, aku kesepian

I'm in the city on my own

Aku berada di kota seorang diri

Never would've thought you'd be the one, I got a homie

Tidak pernah terfikir kaulah orangnya, aku memiliki tempat pulang

But that's the way it goes

Tapi begitulah adanya

I'm reaching Nirvana

Aku mencapai surga

Goodbye sweet Rwanda

Selamat tinggal Rwanda yang manis

High school was never for me

Masa SMA bukanlah kenangan baik untukku

I say let it be, let it be

Aku katakan yang terjadi, terjadilah

Forever's a long time

Selamanya adalah waktu yang lama

My blue jeans

Jeans biruku

Will last me all my life

Akan tetap bersamaku seumur hidup

So should we

Begitu juga kita

I'm spending all this time

Aku menghabiskan seluruh waktu ini

You don't even know me

Kau bahkan tak mengenalku

You don't even know me

Kau bahkan tak mengenalku

I'm hanging from the tree

Aku terjebak di antara imajinasi dan kenyataan yang kelam

I'm hanging from the tree

Aku terjebak di antara imajinasi dan kenyataan yang kelam

(Tribunnews.com)