Tembang Hear Me Out Milik EXO Puncaki Tangga Lagu iTunes di Seluruh Dunia

Tangkapan Layar Musik Video Hear Me Out - EXO. Lagu 'Hear Me Out' merupakan sebuah lagu b-side menawan dari album full-length ke-7 EXO yang bertajuk 'EXIST'.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu 'Hear Me Out' merupakan sebuah lagu b-side menawan dari album full-length ke-7 EXO yang bertajuk 'EXIST'.

Lagu 'Hear Me Out' milik EXO telah dirilis pada tanggal 30 Juni, lalu.

Tembang ini menceritakan tentang permohonan yang tulus kepada seseorang yang ragu-ragu untuk memulai perjalanan cinta yang baru, dikutip dari Allkpop.

Setelah 12 jam perlisisan, lagu 'Hear Me Out' melejit ke puncak tangga lagu iTunes berbagai negara di seluruh dunia, dikutip dari Soompi.

Tepatnya pada 1 Juli 2023, lagu 'Hear Me Out' milik EXO telah mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 37 wilayah berbeda.

Di antaranya, Brasil, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Singapura, Thailand, Chili, Filipina, India, Vietnam, Kolombia, El Salvador, Peru, Laos hingga India.

Baca juga: Baekhyun, Xiumin, Chen EXO akan Tetap di SM Entertainment, Akui Ada Kesalahpahaman soal Pihak Ketiga

Lagu 'Hear Me Out' juga bergema di Eropa, menempati posisi ke-4 di Tangga Lagu iTunes Eropa.

Sementara itu, di Amerika Serikat, lagu 'Hear Me Out' menempati posisi 11 di iTunes AS.

Hal tersebut menandainya sebagai lagu SM Entertainment tercepat yang menembus 20 besar di tangga lagu AS.

Dalam prosesnya, EXO mencetak rekor baru untuk artis SM Entertainment, banyak di antaranya sebelumnya dipegang oleh mereka sendiri.

Video musik lagu tersebut juga menduduki peringkat 8 di chart Video Musik Trending WorldWide di YouTube.

Sebagai informasi, saat ini EXO sedang mempersiapkan comeback grup pertama setelah lebih dari dua tahun dengan album full-length ketujuh mereka 'EXIST' pada 10 Juli.

Selengkapnya, berikut lirik lagu Hear Me Out - EXO:

1 2 3