Chord Gitar Ya Tarim - Ai Khodijah Dimainkan dari Kunci G: Ya Tarim Ya Tarim, Syailillah Syailillah

Tangkapan Layar YouTube Ai Khodijah Official

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Sholawat Ya Tarim yang dipopulerkan oleh Ai Khodijah.

Penggalan lirik Sholawat 'ya tarim ya tarim, syai'lillah syai'lillah', merupakan lirik Sholawat Ya Tarim - Ai Khodijah.

Lirik Ya Tarim - Ai Khodijah tersebut mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di media sosial.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sholawat Alamate Anak Sholeh - Ning Umi Laila: Iku Saking Ulama, Aweh Pitutur

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Joko Tingkir Versi Sholawat: Joko Tingkir Wali Jowo, Muride Sunan Kalijogo

Berikut chord gitar Ya Tarim - Ai Khodijah dimainkan dari kunci G, berserta liriknya:

Intro : G Em Am C D

Am F G

Reff :

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

baldatul-auliya'

G

baldatul-auliya'

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

bijahi ba' alawi

G

bijahi ba' alawi

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

Reff :

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah.

Musik : G Em Am C D

Am F G

G

habibunal karim

G

habibunal karim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

saqqofuna waliyy

G

saqqofuna waliyy

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

al-muhdlor wal 'aydrus

G

al-muhdlor wal 'aydrus

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

al-haddad wal 'aththos

G

al-haddad wal 'aththos

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

wa jami'ul wali..

G

wa jami'ul wali

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

Reff :

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

G

ya tarim ya tarim

G

ya tarim ya tarim

Am

syai'lillah syai'lillah

C D

syai'lillah syai'lillah

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sholawat Jibril: Shallallahu Ala Muhammad, Shollallahu Alaihi Wa Sallam

Video Musik Ya Tarim - Ai Khodijah:

(Tribunnews.com)