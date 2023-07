Chord Gitar dan Lirik Lagu Ora Iso Lali - Aftershine ft Damara De: Gusti Kulo Nyuwun Paringono

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Ora Iso Lali merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Aftershine featuring Damara De.

Lagu ini pertama kali dirilis pada 24 Januari 2021 dan diciptakan oleh Zulian Ach Aftershine.

Simak lirik lagu dan chord gitar Ora Iso Lali milik Aftershine ft Damara De berikut ini:

Intro : G C Am D….

C F

Lintang ing wengi ngelingke ati iki. .

Dm

Kowe sing paling tak tresnani. .

G G

Tapi sayangku ora mbok hargai. .

C F

Senajan loro ati iki wes nrimo. .

Dm

Mergo aku sing kudu rumongso. .

G C

Aku ora mbok karepno. .

F G

Yen sayang koe aku salah. .

C Am

Cobo tak lalekne sesandingaku ro koe. .

Dm G

Lungo, pancen wes kudu lungo



Chorus:

C F

Gusti kulo nyuwun paringono

G C

Ati jembar, jembar ko segoro

Am Dm

Mergo tresno marai sengsoro

G C

Ati ikhlas kudu nrimo lan legowo

Intro:

F G Em Am

hu . . a. .

F C Fm G. .

huaa. .

C F

Senajan loro ati iki wes nrimo

Dm

Mergo aku sing kudu rumongso

G C

Aku ora mbok karepno

F G

Yen sayang koe aku salah

C Am

Cobo tak lalekne sesandingaku ro koe

Dm G

Lungo, pancen wes kudu lungo

Chorus:

C F

Gusti kulo nyuwun paringono

G C

Ati jembar, jembar ko segoro

Am Dm

Mergo tresno marai sengsoro

G C

Ati ikhlas kudu nrimo lan legowo

F

Kabeh cen raiso dilalekke

G C A

Tapi carane mung siji, ngikhlaske

Dm

Mugo ndang cepet oleh gantine

G C

Mergo takdir jodo wes ono garise

Chorus:

G C F

Gusti kulo nyuwun paringono

G C

Ati jembar, jembar ko segoro

Am Dm

Mergo tresno marai sengsoro

G C

Ati ikhlas kudu nrimo lan legowo

(Tribunnews.com)