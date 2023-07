Lirik dan Terjemahan Lagu Close With Desires - Teo Glacier: Maybe Right Person, Wrong Timing

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Close With Desires yang dinyanyikan oleh Teo Glacier.

Teo Glacier telah merilis lagu 'Close With Desires ' pada Mei 2023.

Belakangan ini, lagu 'Close With Desires' milik Teo Glacier viral di TikTok.

Berikut Lirik Lagu Close With Desires yang Dinyanyikan oleh Teo Glacier:

We go back and forth like it's nothing

It seems that we already hit the summit

I could try to chase you up but I already tried

Ain't worth my time

Ain't worth my

Time and time again, babe

Messages unread, babe

I can read between the lines

The lines

And I gave you my best, babe

You still up and left, babe

Maybe right person, wrong timing

But I can't be stuck on someone who don't

Love me no more

Trust me no more

Want me no more

And I can't be falling for somebody new

If I can't

Forget about the past

Forget what we had

I can't be stuck on someone who don't

Love me no more

Trust me no more

Want me no more

And I can't be falling for somebody new

If I can't

Forget about the past

Forget what we had

Oh I just can't forget, babe

You know I try my best, babe

I be trippin' over her, then trip on you the next day

Wish I could rewind

Get you out my mind

I just need some time

I just need some

Time and time again, babe

Messages unread, babe

I can read between the lines

The lines

And I gave you my best, babe

You still up and left, babe

Maybe right person, wrong timing

But I can't be stuck on someone who don't

Love me no more

Trust me no more

Want me no more

And I can't be falling for somebody new

If I can't

Forget about the past

Forget what we had

I can't be stuck on someone who don't

Love me no more

Trust me no more

Want me no more

And I can't be falling for somebody new

If I can't

Forget about the past

Forget what we had

Terjemahan Lagu Close With Desires yang Dinyanyikan oleh Teo Glacier:

Kita bolak-balik seperti tidak ada apa-apa

Sepertinya kita sudah mencapai puncak

Aku bisa mencoba mengejarmu tapi aku sudah mencoba

Rasanya tidak sepadan dengan waktuku

Tidak sepadan

Berkali-kali, sayang

Pesan belum dibaca, sayang

Aku bisa membaca yang tersirat

Garis

Dan aku memberikan yang terbaik untukmu, sayang

Kamu tetap berdiri dan pergi, sayang

Mungkin orang yang tepat, waktu yang salah

Tapi aku tidak bisa terjebak pada seseorang yang tidak

Tidak mencintaiku lagi

Jangan percaya padaku lagi

Tidak menginginkanku lagi

Dan aku tidak bisa jatuh cinta pada seseorang yang baru

Jika aku tidak bisa

Lupakan masa lalu

Lupakan apa yang kita miliki

Aku tidak bisa terjebak pada seseorang yang tidak

Tidak mencintaiku lagi

Tidak percaya padaku lagi

Tidak menginginkanku lagi

Dan aku tidak bisa jatuh cinta pada seseorang yang baru

Jika aku tidak bisa

Lupakan masa lalu

Lupakan apa yang kita miliki

Oh, aku tidak bisa melupakannya, sayang

Kau tahu aku mencoba yang terbaik, sayang

Aku tersandung padanya, lalu tersandung padamu keesokan harinya

Berharap aku bisa mundur

Mengeluarkanmu dari pikiranku

Aku hanya butuh waktu

Aku hanya butuh beberapa

Berkali-kali, sayang

Pesan belum dibaca, sayang

Aku bisa membaca yang tersirat

Garis

Dan aku memberikan yang terbaik untukmu, sayang

Kamu tetap berdiri dan pergi, sayang

Mungkin orang yang tepat, waktu yang salah

Tapi aku tidak bisa terjebak pada seseorang yang tidak

Tidak mencintaiku lagi

Tidak percaya padaku lagi

Tidak menginginkanku lagi

Dan aku tidak bisa jatuh cinta pada seseorang yang baru

Jika aku tidak bisa

Lupakan masa lalu

Lupakan apa yang kita miliki

Aku tidak bisa terjebak pada seseorang yang tidak

Tidak mencintaiku lagi

Tidak percaya padaku lagi

Tidak menginginkanku lagi

Dan aku tidak bisa jatuh cinta pada seseorang yang baru

Jika aku tidak bisa

Lupakan masa lalu

Lupakan apa yang kita miliki

