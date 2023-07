Chord Gitar dan Lirik Lagu Greedy - Ariana Grande: And I'm Greedy, Cause I'm, So Greedy

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Greedy yang dipopulerkan oleh Ariana Grande di dalam artikel ini.

Ariana Grande telah merilis lagu 'Greedy' pada tahun 2016.

Lagu 'Greedy' terdapat pada album Ariana Grande yang bertajuk 'Dangerous Woman''.

Belakangan ini, lagu 'Greedy' milik Ariana Grande kembali viral di TikTok.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Right There - Ariana Grande feat Big Sean: And Ill Never Let You Go

Berikut chord gitar dan lirik lagu Greedy - Ariana Grande:

Gready! Ooohh!

( A )

You know that I'm greedy for love, awh!

Bm ( F#m )

Boy, you gimme feelings

Em ( A )

never felt before

Bm ( F#m )

I might getting obvious by...

Em ( A )

knocking at your door

Bm ( F#m )

I know that I'm coming tonight

Em ( A )

You know I'm coming tonight

Bm ( F#m ) Em ( A )

Don't want to deny it any - more (aahh)

Bm ( F#m )

But in this state of mind

Em ( A )

But in this state of mind

Bm ( F#m )

But in this state of mind (Aaahh...awh!!)

Bm

Baby, you got lucky

( F#m ) Em

'cause you're rocking with the best

( A ) Bm

and I'm greedy, cuz I am

F#m Em ( A )

so greedy, cuz I am so

Bm

I ain't talking money

( F#m ) Em

I'm just physically obsessed

( A ) Bm

and I'm greedy, cuz I am

F#m Em ( A )

so greedy, cuz I am so...

Bm ( F#m ) Em

Greedy..! Ooohh!

( A ) Bm

You know that I'm greedy for love

( F#m ) Em

You know that I'm greedy for love

( A )

Cuz I am so...

Bm ( F#m ) Em

Greedy..! Ooohh!

( A ) Bm

You know that I'm greedy for love

( F#m ) Em

You know that I'm greedy for love

( A )

Cuz I am so...

( F#m )

I don't need a phone call

Em ( A )

got nothing to say

Bm ( F#m )

Imma tell you when it's over

Em ( A )

gonna get to play

Bm ( F#m )

You know I'm coming tonight

Em ( A )

I know that I'm coming tonight

Bm ( F#m ) Em ( A )

I just need to get this out the way, ooh baby

Bm ( F#m )

But in this state of mind

Em ( A )

But in this state of mind

Bm ( F#m )

But in this state of mind (Aaahh...awh!!)

Bm

Baby, you got lucky

( F#m ) Em

'cause you're rocking with the best

( A ) Bm

and I'm greedy, cuz I am

F#m Em ( A )

so greedy, cuz I am so

Bm

I ain't talking money

( F#m ) Em

I'm just physically obsessed

( A ) Bm

and I'm greedy, cuz I am

F#m Em ( A )

so greedy, cuz I am so...

Bm ( F#m ) Em

Greedy..! Ooohh!

( A ) Bm

You know that I'm greedy for love

( F#m ) Em

You know that I'm greedy for love

( A )

Cuz I am so...

Bm ( F#m ) Em

Greedy..! Ooohh!

( A ) Bm

You know that I'm greedy for love

( F#m ) Em

You know that I'm greedy for love

( A )

Cuz I am so...

Bm

Pa-da-da-pum-pum-pum

( F#m ) Em

Pa-da-da-pum-pum-pum

( A ) Bm

Pa-da-da-pum-pum-pum

( F#m ) Em ( A )

Pa-da-da-pum-pum-pum

Bm ( F#m )

Gready I am greedy I'm greedy I'm greedy I'm

Em ( A ) Bm

Gready I am greedy I'm greedy I'm greedy, boy

( F#m ) Em ( A )

Ha uh! Ha uh uh! Ha uh!

Bm ( F#m )

Gready I am greedy I'm greedy I'm greedy I'm

Em ( A ) Bm

Gready I am greedy I'm greedy I'm greedy, boy

( F#m ) Em ( A )

Ha uh! Ha uh uh! Ha uh!

( F#m F#m A A )

C#m

Baby, you got lucky

( G#m ) F#m

'cause you're rocking with the best

( B ) C#m

and I'm greedy, cuz I am

G#m F#m ( B )

so greedy, cuz I am so

C#m

I ain't talking money

( G#m ) F#m

I'm just physically obsessed

( B ) C#m

and I'm greedy, cuz I am

G#m F#m ( B )

so greedy, cuz I am so...

C#m ( G#m ) F#m

Greedy..! Ooohh!

( B ) C#m

You know that I'm greedy for love

( G#m ) F#m

You know that I'm greedy for love

( B )

Cuz I am so...

C#m ( G#m ) F#m

Greedy..! Ooohh!

( B ) C#m

You know that I'm greedy for love

( G#m ) F#m

You know that I'm greedy for love

( B )

Cuz I am so...

C#m ( G#m ) F#m

Greedy..! Ooohh!

( B ) C#m

You know that I'm greedy for love

( G#m ) F#m

You know that I'm greedy for love

( B )

Cuz I am so...

C#m ( G#m ) F#m

Greedy..! Ooohh!

( B ) C#m

You know that I'm greedy for love

( G#m ) F#m

You know that I'm greedy for love

( B )

Cuz I am so...

(Tribunnews.com)