Chord Gitar dan Lirik Sholawat Wahdana - Wafiq Azizah: Wahdana Wahdana Wahdana

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Sholawat Wahdana yang dipopulerkan oleh Wafiq Azizah.

Penggalan lirik Sholawat 'wahdana dan dana', merupakan lirik dari Wahdana - Wafiq Azizah.

Lirik Wahdana - Wafiq Azizah tersebut, mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di media sosial.

Berikut chord gitar Wahdana - Wafiq Azizah lengkap beserta liriknya:

Am

Wahdana Da...n Da....Na

Am

Wahdana Da...n

Am

Wahdana Da..Da..Da..Na

Intro: Am

Am Dm Dm E Am

Am Dm Dm E Am

Am C

Adif Alaina Layalil Jamilah

E

Bainal Qomar

Am

Walhudu Walhududil Asliyah

G C

Walgomi Wal Hana Ashfan Jamilah

E Am

Syarofu Adi Wa Ansa Biha Farhan

G C

Walgomi Wal Hana Ashfan Jamilah

E Am

Syarofu Adi Wa Ansa Biha Farhan

Am

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

E

Wahdana Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdan

G

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

C

Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Intro:

Am Dm Dm E Am

Am Dm Dm E Am

Am C

Syubbil Asad Layya Dalifadlillah

E Am

Bima Wa Ana Fammayu Hasilil Fadlillah

G C

Yughi Syifa Linafusil Alilah

E Am

Yaa Bahtibinala Minhumala Finja

G C

Yughi Syifa Linafusil Alilah

E Am

Yaa Bahtibinala Minhumala Finja

E Am

Yaa Bahtibinala Minhumala Finja

Reff:

Am

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

E

Wahdana Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdan

G

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

E

Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Intro:

Am Dm Dm E Am

Am Dm Dm E Am

Am C

Ba'dal Wayya Fina Fiha Ruwayya

E

Ukhyu Ruzaim

Am

Wakullina Yarifu Dafilah

G C

Dzamillah Hajriwalabil Habbilah

E Am

Wayuslihillahi Farisinal Furja

G C

Dzamillah Hajriwalabil Habbilah

E Am

Wayuslihillahi Farisinal Furja

Reff:

Am

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

E

Wahdana Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdan

G

Wahdana Da..N Da..Na

C

Wahdana Da..Na

E

Wahdana Wahdana

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Am

Wahdana Wahdana Wahdan

Outro:

Am Dm Dm E Am

Am Dm Dm E Am

(Tribunnews.com)