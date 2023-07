Lirik dan Terjemahan Lagu Everytime - Boy Pablo: She Doesn't Know Who He is

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Everytime yang dipopulerkan oleh Boy Pablo.

Lagu ini masuk dalam album Roy Pablo yang dirilis pada tahun 2017.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Everytime - Boy Pablo:

As you can see she hasn't met him yet

Seperti yang kamu tahu dia belum bertemu dengannya

She already fell in love I bet

Dia telah jatuh cinta padanya aku yakin

Her keyboard gets slammed by her fingers

Jarinya membanting keyboard

But he replies with "OK" every time, every time

Tapi dia menbalasnya dengan "ok" setiap saat, setiap saat

She doesn't know who he is

Dia tak tahu siapa dirinya

No, she doesn't know what he's up to, oh

Tidak, dia tak tahu apa yang direncanakannya, oh

She doesn't know who he is

Dia tak tahu siapa dirinya

He doesn't see her

Dia tak melihatnya

He sees right through her, oh

Dia melihat apa yang disembunyikannya, oh

She doesn't know who he is

Dia tak tahu siapa dirinya

No, she doesn't know what he's up to, oh

Tidak, dia tak tahu apa yang direncanakannya, oh

Her heart gets broken every time, every time

Hatinya hancur setiap saat, setiap saat

She doesn't know who he is

Dia tak tahu siapa dirinya

No, she doesn't know what he's up to, oh

Tidak, dia tak tahu apa yang direncanakannya, oh

She doesn't know who he is

Dia tak tahu siapa dirinya

She doesn't know who she is

Dia tak tahu siapa dirinya

