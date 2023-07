Rekomendasi Tayangan Prime Video di Bulan Juli 2023: Jujutsu Kaisen Season 2 hingga Waktu Magrib

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Juli, Prime Video telah menyiapkan berbagai tayangan menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Akan ada tayangan anime Jujutsu Kaisen Season 2 tayang mulai 6 Juli dan Rurouni Kenshin mulai 7 Juli 2023.

Sementara itu untuk film Indonesia akan hadir Waktu Magrib hingga Dunia Tanpa Suara.

Untuk kategori series akan tayang The Horror of Dolores Roach, The Summer I Turned Pretty Season 2, serta Good Omens Season 2.

Berikut ini deretan tayangan terbaru Prime Video periode Juli 2023.

Jujutsu Kaisen Season 2

Tanggal tayang: 6 Juli 2023

Riko Amanai dalam anime Jujutsu Kaisen Season 2 (animejujutsu)

Salah satu serial anime yang sangat populer Jujutsu Kaisen akan kembali dengan musim kedua.

Setelah absen hampir 3 tahun, akhirnya anime Jujutsu Kaisen kembali lagi.

Jujutsu Kaisen Season 2 tayang mulai hari ini, Kamis (6/7/2023) di Prime Video.

Rurouni Kenshin

Tanggal tayang: 7 Juli 2023

Kenshin Himura yang pernah menjadi seorang pembunuh mematikan di era Restorasi Meiji, kini mencoba menemukan hidup baru di luar kekerasan.

Di perjalanannya, ia bertemu dengan kawan dan lawan yang sangat kuat.