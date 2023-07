Chord Gitar dan Lirik Lagu Juwita Malam - Slank: Engkau Gemilang, Malam Cemerlang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Juwita Malam yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Juwita Malam masuk dalam album PLUR yang dirilis pada tahun 2004.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Juwita Malam - Slank:

[Intro] E C A (4x) E

E Am

Engkau gemilang, malam cemerlang

E G#m C#

Bagaikan bintang timur sedang mengembang

F#m F F#m F

Tak jemu-jemu, mata memandang

F#m B G#m-Gm-F#m

Aku namakan dikau juwita malam

E Am

Sinar matamu, menari-nari

E G#m C#

Masuk menembus kedalam jantung kalbu

F#m F F#m F

Aku terpikat, masuk perangkap

F#m B E

Apa daya asmara sudah melekat

[Chorus]

F#m Fm F#m Fm

Ju…wita malam

F#m B E

Siapakah gerangan tuan

F#m Fm F#m Fm

Ju…wita malam

F#m B

Dari bulankan tuan, hoo..

E Am

Kereta kita, segera tiba

E G#m C#

Di Jatinegara kitakan berpisah

F#m F F#m F

Berilah nama, alamat serta

F#m B E

Esok lusa boleh kita jumpa pula

[Interlude] E C A (4x) E

[Chorus]

F#m Fm F#m Fm

Ju…wita malam

F#m B E

Siapakah gerangan tuan

F#m Fm F#m Fm

Ju…wita malam

F#m B

Dari bulankan tuan,

E Am

Kereta kita, segera tiba

E G#m C#

Di Jatinegara kitakan berpisah

F#m F F#m F

Berilah nama, alamat serta

F#m B G#m C#

Esok lusa boleh kita jumpa pula

F#m B

Esok lusa boleh kita…

E

Jumpa pula…

[Coda] B E

(Tribunnews.com)