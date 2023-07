Lirik dan Terjemahan Lagu Someone Like You - Adele: Never Mind I'll Find Someone Like You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Someone Like You yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu Someone Like You masuk dalam album Adele 21 yang dirilis pada tahun 2011.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Everytime - Boy Pablo: She Doesnt Know Who He is

Berikut lirik dan terjemahan lagu Someone Like You - Adele:

I heard

Kudengar

That you're settled down

Kau telah menetap

That you found a girl

Kau telah temukan seorang gadis

And you're married now

Dan kau tlah menikah

I heard

Kudengar

That your dreams came true

Impianmu terwujud

Guess she gave you things

Pasti dia memberimu segala

I didn't give to you

Yang tak bisa kuberikan padamu

Old friend

Teman lama

Why are you so shy

Kenapa kau begitu malu

It ain't like you to hold back

Engkau bukanlah orang yang peragu

Or hide from the light

Atau suka sembunyi dari cahaya

I hate to turn up out of the blue

Aku benci harus muncul tiba-tiba

Uninvited

Tak diundang

But I couldn't stay away

Namun aku tak bisa diam saja

I couldn't fight it

Aku tak tahan

I'd hoped you'd see my face

Aku berharap kau lihat wajahku

And that you'd be reminded

Dan kau kan teringat

That for me

Bahwa bagiku

It isn't over

Semua ini belum usai

Never mind I'll find

Tak mengapa kan kutemukan

Someone like you

Seseorang sepertimu

I wish nothing but the best for you

Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu

Too.. Don't forget me

Dan juga.. jangan lupakan aku

I beg

Kumohon

I remember you said

Aku ingat kau pernah berkata

Sometimes it lasts in love

Kadang cinta akan abadi

But sometimes it hurts instead

Namun kadang juga menyakitkan

Sometimes it lasts in love

Kadang cinta akan abadi

But sometimes it hurts instead

Namun kadang juga menyakitkan

Yeah

You'd know

Kau kan tahu

How the time flies

Betapa waktu cepat berlalu

Only yesterday

Baru kemarin

Was the time of our lives

Waktu kita bersama

We were born and raised

Kita lahir dan besar

In a summer haze

Dalam kabut musim panas

Bound by the surprise

Terikat oleh kejutan

Of our glory days

Hari-hari jaya kita

Nothing compares

Tak ada yang sepadan

No worries, or cares

Tak usah kuatir, atau peduli

Regrets and mistakes

Sesal dan kesalahan

They're memories made

Semua itu kenangan yang tlah dibuat

Who would have known, how

Siapa yang tahu, bagaimana

Bittersweet

Manis dan pahit

This would taste

Begitulah rasanya

(Tribunnews.com)