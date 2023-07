Lirik Lagu dan Terjemahan Started - Iggy Azalea: I Started from The Bottom and Now Iam Rich

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Started yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Australia, Iggy Azalea.

Lagu dirilis pada 3 Mei 2019.

Sejak pertama kali dirilis, lagu Started milik Iggy Azalea telah ditonton sebanyak 110,8 juta kali di YouTube

Iggy Azalea menceritakan dirinya adalah sosok yang kaya raya dalam lagu Started.

Namun, pada lagu tersebut kekayaan tak serta merta didapatkan Iggy Azalea begitu saja.

Lagu berdurasi 4 menit 7 detik itu menceritakan tentang Iggy Azalea yang berusaha dari bawah hingga menduduki posisi seperti saat ini.

Simak lirik lagu Started lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sadar Posisi - Happy Asmara: Remuk Atiku Nompo Layang Undangan Rabimu

I started from the bottom and now I’m rich

Aku mulai dari bawah dan sekarang aku kaya

I got in my bag and I ain’t looked back since

Aku menjalaninya dan aku tak melihat ke belakang sejak itu

I started to say sorry, but fuck that shit

Aku mulai meminta maaf, tapi persetan dengan itu

You started out hatin’, now you love my drip

Kau mulai membenci, sekarang kau mulai menyukai diriku

I started from the bottom and now I’m rich

Aku mulai dari bawah dan sekarang aku kaya

I got in my bag and I ain’t looked back since

Aku menjalaninya dan aku tak melihat ke belakang sejak itu

I started to say sorry, but fuck that shit

Aku mulai meminta maaf, tapi persetan dengan itu