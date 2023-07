Lirik Terjemahan Past Lives — BØRNS, Viral di IG Reels: Past Lives Couldn't Ever Hold Me Down

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia 'Past Lives' yang dipopulerkan oleh BØRNS.

Dirilis pada 2015, lagu 'Past Lives' mengusung genre alternative/indie.

Lagu ini menjadi viral setelah digunakan untuk menjadi latar musik video sinematik di media sosial.

Cuplikan lirik lagu 'Past Lives' yang paling kerap diputar adalah "Past lives couldn't ever hold me down Lost love is sweeter when it's finally found".

'Past Lives' kini tengah berstatus sedang tren di fitur Reels Instagram dengan pemakaian hingga ratusan ribu konten.

Berikut lirik lagu 'Past Lives' oleh BØRNS.

[Intro]

(Ooh, ooh, ooh)

[Verse 1]

Past lives couldn't ever hold me down

Kehidupan masa lalu tidak pernah bisa menahanku



Lost love is sweeter when it's finally found

Cinta yang hilang lebih manis jika akhirnya ditemukan



I've got the strangest feeling

Aku memiliki perasaan teraneh



This isn't our first time around

Ini bukanlah pertama kali kita pergi berkeliling



Past lives couldn't ever come between us

Kehidupan masa lalu tak akan bisa memisahkan kita

Some time the dreamers finally wake up

Terkadang sang pemimpi akan terbangun

Don't wake me I'm not dreaming

Jangan membangunkanku, aku tidak sedang bermimpi

Don't wake me I'm not dreaming

Jangan membangunkanku, aku tidak sedang bermimpi

[Verse 2]

All my past lives

Semua kehidupan masa laluku

They've got nothing on me

Mereka tidak memiliki apa-apa pada diriku

Golden eagle, you're the one and only flying high

Elang emas, kaulah satu-satunya dan hanya terbang tinggi