Ditanya soal Pria yang Dekatinya, Inara Rusli Jawab Malu-malu: Berteman Aja

TRIBUNNEWS.COM - Inara Rusli dikabarkan telah didekati oleh banyak pria meski saat ini ia masih dalam proses bercerai dengan Virgoun.

Ditanya soal pria yang mendekati dirinya, Inara Rusli pun menjawab dengan malu-malu.

Inara Rusli memilih tutup mulut dan enggan menanggapi pertanyaan awak media.

"No komen, nggak lah, nggak tahu," ucap Inara, dikutip dari YouTube Was Was, Jumat (7//2023).

Meski begitu, Inara Rusli mengaku berteman dengan siapapun.

Sebab ibu tiga anak tersebut masih berfokus pada proses perceraian serta pekerjaannya saat ini.

"Berteman mah berteman aja nggak gimana-gimana," kata Inara Rusli.

Inara mengungkap salah satu tujuannya giat bekerja adalah demi pemilihan untuk mencari jodoh kelak.

Meski bukan jadi tujuan satu-satunya, menurut Inara Rusli, dengan kemandiriannya bekerja dan memiliki penghasilan sendiri bisa mempengaruhi pandangannya untuk memilih jodoh.

"Supaya penilaian aku memilih jodoh itu bener-bener objektif gitu. Jadi nggak yang aku butuh dibiayain," terang Inara.

Inara Rusli Banjir Job saat Proses Cerai dengan Virgoun

Inara Rusli memutuskan untuk kembali ke dunia entertainment setelah ada masalah rumah tangga dengan Virgoun.

Sejak kembali eksis, Inara Rusli mengaku mendapat banyak tawaran pekerjaan di tengah proses cerainya dengan Virgoun masih berjalan.

Kebanjiran tawaran pekerjaan di dunia entertainment itu pun disyukuri Inara.

"Banyak banget tawaran berdatangan, lagi-lagi semua atas izin Allah," kata Inara Rusli, dikutip dari YouTube Oki Setiana Dewi, Kamis (25/5/2023).