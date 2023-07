Cerita Pemeran Film Dear Jo Almost is Never Enough Syuting di Lokasi Bersuhu 5 Derajat Celsius

Pemeran film Dear Jo Almost is Never Enough, yakni Anggika Bolsterli, Jourdy Pranata dan Salshabilla Adriani.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemeran utama dalam film Dear Jo (Almost is Never Enough) mengungkapkan kesannya selama syuting di Azerbaijan.

Lebih dari dua minggu mereka menetap di Azerbaijan dengan suhu yang bisa menyentuh angka minus 5 derajat celcius.

Suhu ekstrem tersebut menjadi kendala bagi para cast film Dear Jo (Almost is Never Enough) di antaranya Salshabilla Adriani, Anggika Bolsterli dan Jourdy Pranata selama melakukan proses syuting si Azerbaijan.

"(Suhu bisa mencapai) Minus 5 dan kalau kena angin itu kaya turun lagi minus 10," kata Anggika Bolsterli Adriani dalam jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023).

"Tapi emang cuaca sih yang bikin kita agak goyang," lanjut Salshabilla Adriani.

Dengan suhu yang sangat dingin, Anggika mengakui momen tersebut membuatnya susah untuk melawan ego dan mood menjelang proses syuting. Begitupun dibenarkan oleh Salshabilla dan Jourdy Pranata.

"Karena jadi susah melawan ego dan mood kita sendiri kalau udah cuaca dingin adegan berat harus apa-apa, tapi dinginnya masuk ya jadi dilema diri sendiri sih, itu yang harus kita lawan selama di sana sih," ungkap Anggika Bolsterli.

Ketiganya pun punya cara sendiri untuk bisa melewati rasa kedinginan tersebut dengan banyak melakukan kegiatan bersama para kru.

"Dan emang krunya asyik-asyik kita udah kecapean ya kita cari mereka lucu-lucuan aja, ujar Jourdy.

"Mereka juga peka sih kalau emg cuacanya dingin misalnya take mereka udah siapin (penghangat) pas selesai take mereka langsung lari kita langsung dipelukin," lanjut Salshabilla.

Momen tersebut bahkan membuat kebahagiaan dan kehangatan tersendiri untuk bisa kembaki melakukan proses syuting.

"Mensiasatinya ya dibawa happy aja karena engga ada jalan selain syuting, ya kalau kita lama akan lama kedinginnya," tutup Anggika.