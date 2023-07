Duet D'MASIV dan Ari Lesmana Hipnotis Ribuan Penonton di Singapura

D'Masiv duet bareng Ari Lesmana pada konser bertajuk 20AD TO THE WORLD yang digelar di The STAR Theatre Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - D'MASIV menilai konser mereka bertajuk ‘20AD TO THE WORLD’ di Singapura sangat mengesankan.

Sebab, di konser tersebut, fans mereka ikut bernyanyi lantang bersama Rian Ekky Pradipta, sang vokalis.

"Terimakasih Singapura untuk malam yang indah, it was amazing. Thank you for singing out loud masivers!" ucap Ryan D'MASIV di Instagramnya.

Konser yang digelar sepekan lalu sekaligus menjadi momen spesial sebagai perayaan 20 tahun perjalanan musik band beranggotakan Rian (vokalis), Dwiki Aditya Marsall (gitar), Nurul Damar Ramadan (gitar), Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata (bass) dan Wahyu Piadji (drum).

D’MASIV di konser itu memberikan kejutan spesial untuk para fansnya di Singapura.

Mereka menghadirkan vokalis Fourtwnty, Ari Lesmana sebagai special appearance untuk menyanyikan lagu “Merindukanmu”.

Duet Ari dan D’MASIV kali ini merupakan penampilan perdana mereka di satu panggung yang sama.

Aksi panggung Ari yang khas tanpa alas kaki bersama Rian di atas panggung sukses menghipnotis lebih dari 2 ribu penonton yang hadir di The STAR Theatre.

Selain Ari Lesmana, penonton juga disuguhkan penampilan dari band asal Malaysia Kugiran Masdo sebagai band pembuka yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa pop tahun 60-an seperti "Dinda", "Janji Manis" serta "Teruna & Dara" yang sempat viral di media sosial.

D'MASIV tampil kurang lebih 3 jam itu membawakan 26 lagu yang terbagi dalam 3 sesi.

Di sesi 1, ada 12 lagu di antaranya Rindu Setengah Mati, Natural, Cinta Sampai Di sini, Aku Percaya Kamu, Besok, Ingin Lekas Memelukmu Lagi, Dengarlah Sayang, Tak Punya Nyali, Salah Paham, Lukaku, Sebelah Mata, Ilfil.

Kemudian di sesi 2 ada 4 lagu yaitu, Dilema, Sudahi Perih Ini, Apa Salahku dan Jangan Menyerah.

Di sesi 3 terdiri dari 10 lagu di antaranya Side by Side, Pergilah Kasih, Esok Kan Bahagia, Kau yang tak Pernah Tahu, Tak Bisa Hidup Tanpamu, Merindukanmu feat Ari Lesmana, Diantara Kalian,Semakin, Diam Tanpa Kata dan Cinta Ini Membunuhku.