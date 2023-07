Lirik dan Terjemahan Lagu It's My Life - Bon Jovi: It's My Life And It’s Now or Never

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu It's My Life yang dipopulerkan oleh penyanyi Bon Jovi.

Lagu ini masuk dalam album Crush yang dirilis pada tahun 2000.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Problem - Iggy Azalea feat Ariana Grande: I Got One More Problem with You

Berikut lirik da terjemahan lagu It's My Life - Bon Jovi:

This ain’t a song for the broken-hearted

Ini bukan lagu untuk yang patah hati

No silent prayer for the faith-departed

Tidak ada doa hening untuk orang yang beriman

I ain’t gonna be just a face in the crowd

Aku tak hanya akan menjadi wajah di kerumunan

You’re gonna hear my voice

Kau akan mendengar suaraku

When I shout it out loud

Saat aku meneriakkannya dengan keras

It’s my life

Inilah hidupku

It’s now or never

Sekarang atau tidak pernah

I ain’t gonna live forever

Aku takkan hidup selamanya

I just want to live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

(It’s my life)

(Inilah hidupku)

My heart is like an open highway

Hatiku seperti jalan raya terbuka

Like Frankie said,

Seperti kata Frankie,

“I did it my way.”

“Aku lakukan dengan caraku.”

I just wanna live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

It’s my life

Inilah hidupku

This is for the ones who stood their ground

Ini untuk orang-orang yang berdiri tegak

For Tommy and Gina who never backed down

Untuk Tommy dan Gina yang tak pernah mundur

Tomorrow’s getting harder make no mistake

Esok semakin sulit jangan buat kesalahan

Luck ain’t even lucky

Keberuntungan bahkan tidak beruntung

Got to make your own breaks

Harus membuat jeda sendiri

It’s my life

Inilah hidupku

And it’s now or never

Dan sekarang atau tidak pernah

I ain’t gonna live forever

Aku takkan hidup selamanya

I just want to live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

(It’s my life)

(Inilah hidupku)

My heart is like an open highway

Hatiku seperti jalan raya terbuka

Like Frankie said,

Seperti kata Frankie,

“I did it my way.”

“Aku lakukan dengan caraku.”

I just wanna live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

It’s my life

Inilah hidupku

Better stand tall when they’re calling you out

Lebih baik berdiri tegak saat mereka memanggilmu

Don’t bend, don’t break, baby, don’t back down

Jangan membungkuk, jangan patah, sayang, jangan mundur

It’s my life

Inilah hidupku

And it’s now or never

Dan sekarang atau tidak pernah

‘Cause I ain’t gonna live forever

Karena ku takkan hidup selamanya

I just want to live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

(It’s my life)

(Inilah hidupku)

My heart is like an open highway

Hatiku seperti jalan raya terbuka

Like Frankie said,

Seperti kata Frankie,

“I did it my way.”

“Aku lakukan dengan caraku.”

I just wanna live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

It’s my life

Inilah hidupku

And it’s now or never

Dan sekarang atau tidak pernah

‘Cause I ain’t gonna live forever

Karena ku takkan hidup selamanya

I just want to live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

(It’s my life)

(Inilah hidupku)

My heart is like an open highway

Hatiku seperti jalan raya terbuka

Like Frankie said,

Seperti kata Frankie,

“I did it my way.”

“Aku lakukan dengan caraku.”

I just want to live while I’m alive

Aku hanya ingin hidup selagi aku hidup

‘Cause it’s my life!

Karena inilah hidupku!

(Tribunnews.com)