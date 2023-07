Lirik Lagu dan Terjemahan Problem - Iggy Azalea feat Ariana Grande: I Got One More Problem with You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Problem yang dinyanyikan oleh Iggy Azalea feat Ariana Grande.

Pada tahun 2014 lalu penyanyi asal Australia Iggy Azalea berkolaborasi dengan Ariana Grande merilis sebuah lagu yang berjudul Problem.

Lagu Problem dirilis pada 28 April 2014 dalam album My Everything.

Karya kolaborasi Iggy Azalea dan Ariana Grande itu terlah ditonton sebanyak 63,8 ribuk kali di YouTube sejak perilisan pertamanya.

Simak lirik lagu Problem yang dinyanyikan oleh Iggy Azalea feat Ariana Grande lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

[Intro: Iggy Azalea & Ariana Grande]

Uh-huh! It’s Iggy Iggs!

I got one more problem with you girl, hey!

(One less, one less problem)

Uh huh! Ini Iggy Iggs!

Aku punya satu masalah lagi denganmu, hei!

(Satu kurang, satu masalah kurang)

[Verse 1: Ariana Grande]

Hey baby, even though I hate ya, I wanna love ya

(I want you)

And even though I can’t forgive ya, I really want to

(I want you)

Tell me, tell me, baby, why can’t you leave me?

‘Cause even though I shouldn’t want it, I gotta have it

(I want you)

Hei sayang, meski aku membencimu, aku ingin mencintaimu

(Aku mau dirimu)

Dan meskipun aku tak bisa memaafkanmu, aku sangat ingin

(Aku mau dirimu)

Katakan padaku, katakan padaku, sayang, mengapa kau tak bisa meninggalkanku?

Karena meskipun aku tak menginginkannya, aku harus memilikinya

(Aku mau dirimu)

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

Head in the clouds

Got no weight on my shoulders

I should be wiser, and realize that I’ve got

Tak begitu peduli

Tak ada beban di pundakku

Aku harus lebih bijaksana, dan menyadari bahwa aku punya