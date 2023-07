Lirik Lagu dan Terjemahan Circles - Post Malone: Seasons Change and Our Love Went Cold

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Circles yang dipopulerkan oleh Post Malone.

Lagu berjudul Circles dirilis pada 2019, lalu.

Circles merupakan single keempat dari album ketiga Post Malone, yaitu 'Hollywood's Bleeding'.

Simak lagu Circles yang dinyanyikan oleh Post Malone lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

We couldn’t turn around till we were upside down

Kita tak bisa berbalik sampai kami terbalik

I’ll be the bad guy now, but know I ain’t too proud

Aku akan jadi orang jahat sekarang, tapi ketahuilah aku tak terlalu bangga

I couldn’t be there even when I try

Aku tak bisa berada di sana bahkan saat aku mencobanya

You don’t believe it, we do this every time

Kau tak akan percaya, kami melakukan ini setiap saat

Seasons change and our love went cold

Musim berganti dan cinta kita menjadi dingin

Feed the flame ‘cause we can’t let go

Beri nyala api karena kita tak bisa membiarkannya pergi

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away

Lari, lari

I dare you to do something

Aku menantangmu untuk melakukan sesuatu

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Aku menunggumu lagi, jadi aku tak disalahkan

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away, run away

Lari, lari, lari

Let go, I got a feeling that it’s time to let go

Lepaskan, aku merasa sudah waktunya untuk melepaskan

I said so, I knew that this was doomed from the get-go

Aku berkata begitu, kutahu bahwa ini pasti akan gagal sejak awal

You thought that it was special, special

Kau pikir itu istimewa, istimewa

But it was just the sex though, the sex though

Tapi itu hanya bercinta, bercinta

And I still hear the echoes (The echoes)

Dan aku masih mendengar gema (Gema)

I got a feeling that it’s time to let it go, let it go

Aku merasa sudah waktunya untuk melepaskannya, melepaskannya

Seasons change and our love went cold

Musim berganti dan cinta kita menjadi dingin

Feed the flame ‘cause we can’t let go

Beri nyala api karena kita tak bisa membiarkannya pergi

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away

Lari, lari

I dare you to do something

Aku menantangmu untuk melakukan sesuatu

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Aku menunggumu lagi, jadi aku tak disalahkan

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away, run away

Lari, lari, lari

Maybe you don’t understand what I’m going through

Mungkin kau tak tahu apa yang telah kulalui

It’s only me, what you got to lose?

Hanya aku, apa ruginya?

Make up your mind, tell me, what are you gonna do?

Ambil keputusan, katakan padaku, apa yang akan kau lakukan?

It’s only me, let it go

Hanya aku, biarkan saja

Seasons change and our love went cold

Musim berganti dan cinta kita menjadi dingin

Feed the flame ‘cause we can’t let go

Beri nyala api karena kita tak bisa membiarkannya pergi

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away

Lari, lari

I dare you to do something

Aku menantangmu untuk melakukan sesuatu

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Aku menunggumu lagi, jadi aku tak disalahkan

Run away, but we’re running in circles

Lari, tapi kami lari berputar-putar

Run away, run away, run away

Lari, lari, lari

(Tribunnews.com)