Lirik Lagu I Like You - Post Malone feat Doja Cat, Disertai Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu I Like You dari Post Malone dan Doja Cat, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lagu baru berjudul I Like You ini merupakan hasil kolaborasi Post Malone bersama dengan Doja Cat.

Single I Like You ini dirilis pertama kali pada bulan Juni 2022.

Lagu I Like You ini menduduki peringkat 3 di tangga lagu Billboard Hot pekan ini.

I Like You juga viral dan masuk dalam daftar sound populer di TikTok dan beberapa sosial media lainnya pada minggu ini.

Video klip I Like You dari Post Malone feat Doja Cat ini telah ditonton lebih dari 38, 2 juta penonton di YouTube hingga saat ini.

Baca juga: Lirik Lagu Jangan Muncul Muncul Lagi - Vionita: Bila Kau Ingin Di Sini, Jangan Lagi Pergi

Lirik Lagu I Like You - Post Malone feat Doja Cat:

Ooh, ooh, ooh! Ooh, ooh! Ooh, girl, I like you, I do

I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz

I like you, I do. I'll hit you when I land, can you fit me in your plans?

I like you, I do. We went to bed in France, then we woke up in Japan. I like you, I do (I do, mm)

Oh, girl, I know you only like it fancy (Fancy)

So, I pull up in that Maybach Candy

Yeah, your boyfriend'll never understand me (Understand)

Cause I'm 'bout to pull his girl like a hammy, hammy (Wow)

Let's take a lil' dip, lil' lady, hit PCH, 180

Hey, I've been thinkin' lately

That I need someone to save me

Now that I'm famous, I got hoes all around me

But I need a good girl, I need someone to ground me

So, please be true, don't fuck around with me

I need someone to share this heart with me

Fill you up, then run it back again (Run it back again)

Reff

Ooh, girl, I like you, I do (I do)

I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz (Woo)

I like you, I do (I do)

I'll hit you when I land, can you fit me in your plans?

I like you, I do (I do)

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you, I do (Mm, mm, I do)

Let me know when you're free

Cause I been tryna hit it all week, babe

Why you actin' all sweet?

I know that you want little ol' me

I get a little OD, but ain't shit new to a freak

Let me drop bands, put a jewel in ya teeth

He love the way I drip, turn that pool to the beach

And I coulda copped a Birkin but I cop Celine

Why we got the same taste for the finer things?

Brand new nigga with the same old team

Now he got me on a leash 'cause he said no strings

You know I'm cool with that

Stole the pussy, you ain't get sued for that (Get sued, sued)

Wonder what a nigga might do for that (Do, might do)

I could be your Chaka, where Rufus at? (Where?)

80 in the Benz when that roof go back, ayy

They don't wanna see us get too attached

I just got a feelin' that we might be friends for a long, long time

You don't mind and you know I like you for that

Reff

Ooh, girl, I like you, I do (I do)

I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz

I like you, I do (I do)

I'll hit you when I land, can you fit me in your plans? (Baby, yeah)

I like you, I do (I do)

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you, I do (I do, mm, I do)

I just want you, I just want you

Your heart's so big, but that ass is huge

Just want you

Oh, baby, do you like me too? Ooh, ooh (Yeah, I like you too)

Reff

Girl, I like you, I do (I do)

I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz

I like you, I do (I do, mm, I do)

Outro

I like you

Don't want it now, I'm with you

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kebutuhan Hati - Kaleb J, Viral di TikTok: Ingatkah Kau akan Cinta Kita?

Terjemahan Lagu I Like You - Post Malone feat Doja Cat:

Ooh, ooh, ooh! Ooh, ooh! Ooh, gadis, aku menyukaimu, aku lakukan

Aku ingin menjadi temanmu, pergi berbelanja di benz

Aku menyukaimu, aku tahu. Aku akan memukulmu saat aku mendarat, dapatkah kamu menyesuaikan aku dengan rencanamu?

Aku menyukaimu, aku tahu. Kami pergi tidur di Prancis, lalu kami bangun di Jepang. Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan, mm)

Oh, Girl, aku tahu kamu hanya suka mewah (mewah)

Jadi, aku menarik permen Maybach itu

Ya, pacarmu tidak akan pernah mengerti aku (mengerti)

Karena aku akan menarik gadisnya seperti hammy, hammy (wow)

Mari kita berenang, wanita, tekan PCH, 180

Hei, aku sudah berpikir akhir -akhir ini

Bahwa aku membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanku

Sekarang aku terkenal, aku punya cangkul di sekitarku

Tapi aku butuh gadis yang baik, aku membutuhkan seseorang untuk membumikanku

Jadi, tolong benar, jangan bercinta denganku

Aku membutuhkan seseorang untuk berbagi hati ini denganku

Isilah, lalu jalankan kembali (jalankan kembali lagi)

Reff

Ooh, gadis, aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Aku ingin menjadi temanmu, pergi berbelanja di benz (woo)

Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Aku akan memukulmu saat saya mendarat, dapatkah kamu menyesuaikan aku dengan rencanamu ?

Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Kami pergi tidur di Prancis, lalu kami bangun di Jepang

Aku menyukaimu, aku lakukan (mm, mm, aku lakukan)

Beri tahu aku saat kamu bebas

Karena aku sudah mencoba memukulnya sepanjang minggu, sayang

Mengapa kamu bertindak manis?

Aku tahu bahwa kamu ingin sedikit dariku

Aku mendapatkan sedikit OD, tapi bukan omong kosong baru untuk orang aneh

Biarkan aku menjatuhkan band, masukkan permata di gigi ya

Dia menyukai cara saya menetes, berbalik kolam itu ke pantai

Dan aku bisa saja membuat Birkin tapi aku bisa mengatasi celine

Mengapa kami memiliki selera yang sama untuk hal -hal yang lebih baik? Nigga baru dengan tim lama yang sama

Sekarang dia membuatku terkurung karena dia mengatakan tidak ada string

Kamu tahu aku keren dengan itu

Mencuri suatu hal darimu, tidak akan digugat karena itu (dituntut, digugat)

Bertanya -tanya apa yang mungkin dilakukan nigga untuk itu (lakukan, lakukan)

Aku bisa menjadi chakamu, di mana Rufus berada? (Di mana?)

80 di benz saat atap itu kembali, ayy

Mereka tidak ingin melihat kami terlalu terikat

Aku baru saja merasa bahwa kita mungkin berteman untuk waktu yang sangat lama

Kamu tidak keberatan dan kamu tahu aku menyukaimu untuk itu

Reff

Ooh, gadis, aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Aku ingin menjadi temanmu, pergi berbelanja di benz

Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Aku akan memukulmu saat aku mendarat, dapatkah kamu menyesuaikan aku dengan rencanamu? (Sayang, ya)

Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Kami pergi tidur di Prancis, lalu kami bangun di Jepang

Aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan, mm, aku lakukan)

Aku hanya menginginkanmu, aku hanya menginginkanmu

Hatimu sangat besar, tapi pantat itu sangat besar

Hanya menginginkanmu

Oh, sayang, apakah kamu juga menyukaiku? Ooh, ooh (ya, aku juga menyukaimu)

Reff

Gadis, aku menyukaimu, aku lakukan (aku lakukan)

Aku ingin menjadi temanmu, pergi berbelanja di benz

Aku menyukaimu, Aku lakukan (aku lakukan, mm, aku lakukan)

Outro

Aku menyukaimu

Tidak menginginkannya sekarang, aku bersamamu

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan The Happiest Girl - BLACKPINK

Video Klip I Like You - Post Malone feat Doja Cat:

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Lirik Lagu dan Terjemahannya