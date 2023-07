Mac Ayres dan The Black Skirts Akan Meriahkan The Sounds Project 2023

Jo Hyu-il atau dikenal The Black Skirts, seorang musisi rock indie asal Korea Selatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga musisi internasional dikonfirmasi memeriahkan festival musik tahunan The Sounds Project di Ecopark Ancol, Jakarta Utara pada 11, 12, 13 Agustus 2023.

Di antaranya ada Mac Ayres (USA), The Black Skirts (Korea Setalan), dan Vacation (Australia).

"Di 2019 kita manggil Sunset Rollercoaster (Taiwan) sama Somerset (USA) alhamdulillah berjalan lancar dan tahun berikutnya sempat ada pandemi, pengin lagi di 2022 bawa The Walters (US) sama Fur (UK) itu sukses juga," kata Rian promotor konser The Sounds Project dalam jumpa persnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).

"Dan tahun ini kita bikin gebrakan baru bawa tiga band dari Korea Selatan, Australia dan USA," lanjutnya.

Pemilihan tiga musisi internasional tersebut berdasarkan riset dari pihak promotor untuk bisa tampil di The Sounds Project Vol.6 kali ini yang digelar selama tiga hari.

"Kita pasti riset dulu artisnya dan masuk ke listing tsp habis itukita masukkin wishlist dan kita pilih sama waktu yg masuk dengan The Sounds Project," ungkap Rian.

Mac Ayres nantinya akan tampil di hari pertama The Sounds Project Vol.6 dengan musisi Tanah Air lainnya seperti Andra & The Backbone, Fourtwnty, Last Child, Morfem, HIVI!, Isyana Sarasvati dan masih banyak yang lainnya.

Kemudian The Black Skirts bakal tampil di hari kedua dan Vacation sebagai penutup hari ketiga yang juga akan menghibur para pecinta musik dari dalam negeri maupun internasional.

Total ada 80 musisi internasional dan dalam negeri yang akan memeriahkan The Sounds Project Vol.6.