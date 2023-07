Festival Musik The Sounds Project Dijadwalkan 3 Hari di Ecopark Ancol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pagelaran musik tahunan The Sounds Project (TSP) kini hadir kembali di Acopark Ancol, Jakarta Utara.

Mengusung tema Heaven Of Music, The Sounds Project Vol.6 bakal digelar selama tiga hari pada 11, 12, 13 Agustus 2023.

Digelar tiga hari berturut-turut karena melihat antusiasme dari para penikmat musik Tanah Air akan festival musik pascapandemi.

Baca juga: The Strokes hingga The 1975 Siap Meriahkan Festival Musik Tahunan We The Fest 2023

"Untuk menghindari kapasitas venue yang terlalu padat, hal-hal yang tidak diinginkan, untuk memastikan kenyamanan kita selalu promotor akan membuat The Sounds Project menjadi 3 hari tahun ini dan pastinya nyaman,"Kaya Gerhana Banyubiru selaku festival Director sekaligus promotor saat jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).

80 musisi dari dalam negeri dan internasional akan tampil dalam The Sounds Project Vol.6 kali ini dengan tiga Bintang tamu, Mac Ayres (USA), The Black Skirts (Korea Selatan) dan Vacations (USA).

"Tahun ini ada 80 musisi lokal dan Internasional, tahun lalu luar biasa animonya kurang lebih 60 ribu orang datang ke TSP," ungkap Gerhana.

"Bahkan TSP bukan hanya dari Indonesia aja penontonnya atau Jabodetabek, ada juga ribuan penonton dari Malaysia, Singapura yang hadir ya," sambungnya.

Kemudian promotor juga telah menyiapkan lima panggung megah di area Ecopark Ancol, Jakarta Pusat dengan lineup yang tidak kalah seru.

'Tentunya kita selalu ada sesuatu yang baru, tahun ini kita ada 5 stage tahun lalu cuma 4 stage. Internasional artis kita juga ada 3 ada juga yang dari Korea," tutur Gerhana.

Beberapa musisi dalam negeri yang nantinya akan tampil di The Sounds Project Vol.6 diantaranya ada Tulus, Noah, JKT 48, Raisa, Maliq & D’Essentials, Isyana Sarasvati, Lyodra, Mahalini, Ziva Magnolya, Rizky Febian, The Changcuters.

Kemudian Vierra, Last Child, Ardhito Pramono, Jason Ranti dan masih banyak yang lainnya.

Untuk penjualan tiket The Sounds Project bisa didapat dalam web resmi www.thesoundsproject.com.